Аппарат Starhopper компании SpaceX успешно преодолел второй этап испытаний

Компания SpaceX провела второй этап испытаний аппарата Starhopper, который уже традиционно прошел на пусковом комплексе компании в штате Техас США. Об этом сообщил Илон Маск на своей странице в Twitter.

Источник изображения: SpaceX

Как сообщается, испытания аппарата Starhopper прошли на полигоне компании SpaceX в районе Бока-Чика (штат Техас). Во время тестов аппарат поднялся в воздух, после чего, используя свой единственный двигатель Raptor, сместился на 100 метров в сторону и совершил мягкую посадку. Полет продолжался 57 секунд, предполагается, что аппарат поднялся на высоту 150 метров, так как ранее федеральное управление гражданской авиацией США запретило проводить запланированный полет на высоту в 200 метров. На первом этапе испытаний Starhopper поднялся на 20 метров.

Однажды Starship сядет на ржавые пески Марса

- заявил Маск, поздравляя сотрудников компании с успешными испытаниями.

Ранее сообщалось, что всего запланировано три этапа "воздушных" испытаний Starhopper. На последнем этапе аппарат должен достичь высоты в 5 километров.

Starhopper — это базовая версия ракеты Starship, предназначенной для отправки на Луну и Марс астронавтов, а в будущем и космических туристов. Starhopper намного меньше Starship (диаметр совпадает), однако установленное на нем оборудование полностью соответствует старшей модели.

Ранее сообщалось, что Starship должен стать самым крупным и грузоподъемным пилотируемым космическим кораблем в истории. Илон Маск заявил о планах создать космический корабль, который будет вмещать в себя 100 колонистов. Впрочем, концепция уже несколько раз претерпевала изменения, так что неизвестно, что получится в итоге.