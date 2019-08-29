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29.08.2019
Российская газета

Россия создаст принципиально новый вертолет

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Источник изображения: rg.ru

Холдинг "Вертолеты России" работает над проектом новой машины, в которой будут объединены перспективные наработки КБ Камова, Миля и Казанского завода.

- Это будет принципиально новый вертолет, созданный с применением 3D-печати, композитных материалов, иных, современных профилей несущего и рулевого винтов, передовой конструкции втулки несущего винта, - рассказал директор по инновациям холдинга Андрея Шибитова в интервью корпоративному журналу.

Сейчас проект находится в стадии формирования.

- Концепция машины будет сильно отличаться от решений, положенных в основу существующего модельного ряда наших гражданских машин, - отметил Шибитов. Он добавил, что вертолет создается в новой для холдинга нише.

В "Вертолетах России" напомнили о научно-исследолвательской работе по созданию перспективной скоростной машины и создании летающей лаборатории на базе Ми-24. В рамках этого проекта сформирован научно-технический задел по увеличению скорости полета, который будет использован в том числе и при создании принципиально нового коммерческого вертолета, подчеркнул Андрей Шибитов.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ми-24
Компании
Вертолеты России
Персоны
Шибитов Андрей
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