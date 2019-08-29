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29.08.2019
Российская газета

Россия, Беларусь и Египет на учении уничтожили условных террористов

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Источник изображения: Виталий Тимкив/РИА Новости

Более 400 военнослужащих сводного коалиционного подразделения десантировались на аэродром под Рязанью, который захватили условные террористы. В международном тактическом учении "Защитники дружбы-2019" участвовали  десантники из России, Египта и Белоруссии.

Как сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ, первыми из самолета С-130 "Геркулес" высадились десять военнослужащих парашютно-десантных войск Египта. Они использовали управляемые парашюты типа "крыло" Casiar. Потом самолет Ил-78 мд доставил к аэродрому тридцать десантников-разведчиков России, которые приземлились на парашютных системах специального назначения "Арбалет-1".

Второй волной в составе передового отряда на аэродром десантировался батальон сил специальных операций Республики Беларусь. Более 150 военнослужащих блокировали отряды незаконных вооруженных формирований.

Для огневой поддержки бойцов сводного коалиционного подразделения на аэродром десантировали шесть российских боевых машин десанта БМД-2, которые после приземления и расшвартовки сразу же вступили в бой. Более 300 десантников из России, Египта и Белоруссии доставили в район учения самолетами Военно-транспортной авиации ИЛ-76 мд. Они сообща уничтожили террористов и подготовили взлетно-посадочную полосу к встрече главных сил тактического десанта.

В учении "Защитники дружбы-2019" участвуют более одной тысяч военнослужащих: около 650 человек - от России, более 150 - от Арабской Республики Египет и до 250 - от Республики Беларусь, а также более ста единиц вооружения и военной техники, самолеты военно-транспортной авиации России и Египта.


Светлана Цыганкова

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Белоруссия
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C-130
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