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29.08.2019
Интерфакс-АВН

Российским производителям предлагается предоставить временную квоту при госзакупках - газета

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Минпромторг
Минпромторг.
Источник изображения: www.cnews.ru

Москва. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Российские производители могут получить временную квоту на закупку своей продукции госзаказчиками, следует из проекта правительственного постановления, сообщает газета "Коммерсантъ".

Этим документом для товаров российского производства предлагается установить долю в закупках государственных заказчиков в размере не менее 30% от годового объема закупок в 2020 году и не менее 50% в 2021 году. При этом часть таких закупок должна будет приходиться на гражданскую продукцию предприятий ОПК.

Проект документа нацелен, в частности, на поддержку спроса на высокотехнологическую продукцию предприятий ОПК.

Проект правительственного постановления подготовлен Минпромторгом РФ, направившим его на согласование заинтересованным ведомствам. По данным газеты, некоторые из них уже дали отрицательный отзыв на этот документ.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ
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