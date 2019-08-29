12 тыс. военных медиков задействованы в спецучениях войск ЦВО - Минобороны РФ

Москва. 28 августа. ИНТЕРФАКС - В специальных учениях по организации медицинского обеспечения войск, которые стартовали в среду в Центральном военном округе (ЦВО), будут задействованы более 12-ти тысяч профильных специалистов Вооружённых сил, сообщает министерство обороны России.

"Военные медики отработают вопросы проведения телемедицинских консультаций в полевых условиях, медицинской эвакуации с использованием авиационных модулей", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Также будут отработаны алгоритмы "организации медицинского обеспечения во взаимодействии с органами здравоохранения субъектов РФ", информирует ведомство.