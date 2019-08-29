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29.08.2019
ЦАМТО

"Авиастар-СП" готов к передаче в эксплуатацию третьего самолета Ил-76МД-90А

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Первый построенный в 2019 году на АО "Авиастар-СП" военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (заводской номер 0202, регистрационный номер RF-78657) в первом полете. Ульяновск, 13.06.2019
Первый построенный в 2019 году на АО "Авиастар-СП" военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (заводской номер 0202, регистрационный номер RF-78657) в первом полете. Ульяновск, 13.06.2019.
Источник изображения: АО "Авиастар-СП"

ЦАМТО, 28 августа. АО "Авиастар-СП" (входит в составе Дивизиона транспортной авиации ОАК) в рамках МАКС-2019 представляет летный образец перспективного самолета-топливозаправщика Ил-78М-90А, построенного ульяновскими авиастроителями.

Как отметили в пресс-службе АО "Авиастар-СП", эта машина стала первым самолетом-топливозаправщиком, произведенным в России в постсоветский период. Ранее Ил-78 производились в Узбекистане.

Усовершенствованная модификация топливозаправщика создана на базе новейшего Ил-76МД-90А и сохраняет возможность его использования в качестве военно-транспортного самолета. В перспективе Ил-78М-90А станет основным топливозаправщиком, обеспечивающим дозаправку в воздухе самолетов дальней, фронтовой и специальной авиации.

В рамках участия делегации ульяновского авиазавода в МАКС-2019 планируется проведение встреч и переговоров с потенциальными поставщиками и заказчиками авиационной техники. В ходе общения с представителями СМИ управляющий директор АО "Авиастар-СП" Василий Донцов сообщил о том, что предприятие завершило строительство и испытания третьего в этом году самолета Ил-76МД-90А. "Подписан формуляр и в течение недели самолет будет передан в военно-транспортный полк ВТА, который дислоцируется в аэропорту "Ульяновск-Восточный". До конца года мы планируем сдать в эксплуатацию еще как минимум два Ил-76МД-90А", – заявил руководитель АО "Авиастар-СП".

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