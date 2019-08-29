Президенту России Владимиру Путину представили экспортный вариант МиГ-35 на МАКС-2019

ЦАМТО, 28 августа. Президенту России Владимиру Путину 27августа продемонстрировали экспортную модификацию самолета МиГ-35 на авиасалоне МАКС-2019.

Рассказал о возможностях нового авиационного комплекса главе государства генеральный директор Корпорации "МиГ" Илья Тарасенко.

Измененная геометрия планера, а также обновленная система бортового радиолокационного оборудования стали характерными особенностями экспортной версии многофункционального авиационного комплекса, созданной в соответствии с пожеланиями потенциальных иностранных заказчиков.

Комплектация МиГ-35 предусматривает оснащение радаром с активной фазированной решеткой (АФАР), способным захватывать и сопровождать до 30 воздушных целей одновременно, комплексом оптико-электронной разведки, а также оптико-локационной станцией для поиска, сопровождения и обзора воздушного, наземного и надводного пространства.

В качестве силовых установок на МиГ-35 применяются турбореактивные двигатели РД-33МК, которые в сочетании с уникальными характеристиками планера обеспечивают самолету сверхманевренность, высокую тяговооруженность и эффективность в воздушном бою. Модульная система БРЭО и открытая архитектура программного обеспечения позволяют применять на нем всю имеющуюся номенклатуру серийных и перспективных авиационных средств поражения, а также интегрировать вооружение заказчика.

Подробно ознакомиться с техническими новинками и новыми боевыми возможностями линейки авиационной техники марки "МиГ" гости и участники авиасалона могут на специальной мультимедийной экспозиции, расположенной напротив шале ПАО "ОАК".

На объединенной выставочной экспозиции ПАО "ОАК" ГК Ростех, в рамках которой Корпорация "МиГ" принимает участие в авиасалоне, также представлен тренажерный комплекс МиГ-29, голографический стол для обучения инженерно-технических специалистов и уникальный голографический стенд с подробным описанием боевых возможностей самолета МиГ-35.

В ходе работы авиасалона руководством Корпорации "МиГ" запланирован ряд встреч с российскими и иностранными партнерами, на которых будут рассмотрены вопросы поставок новой, обслуживания и модернизации ранее поставленной авиационной техники.

"За последние три года мы сделали серьезный рывок по программе МиГ-35. В кратчайшие сроки мы запустили производство этого самолета, провели его испытания, за два с половиной года дошли от опытно-конструкторских работ до контракта с Минобороны", – отметил генеральный директор АО "РСК "МиГ" Илья Тарасенко.

Планируется, что самолеты МиГ-35 заменят в ВКС истребители МиГ-29, поставленные до начала 1990-х годов. По словам И.Тарасенко, те машины, которые поставлялись в ВКС в облике МиГ-29СМТ или К/КУБ, будут существовать параллельно с МиГ-35.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте РСК "МиГ".