ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" продолжает продвигать самолеты-амфибии на мировой рынок

ЦАМТО, 28 августа. В день открытия МАКС-2019 ТАНТК им. Г.М.Бериева на статической экспозиции самолетов ПАО "ОАК" представил самолет-амфибию Бе-200ЧС президентам России и Турции – Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану.

Комментарии по самолету дал генеральный директор ПАО "Ил" (управляющая компания ПАО "ТАНТК им. Г.М.Бериева") Юрий Грудинин.

Самолет-амфибия Бе-200ЧС предназначен для выполнения работ по тушению лесных пожаров, поисково-спасательных операций на море, перевозки пассажиров и грузов.

В тот же день в рамках деловой программы выставки Ю.Грудинин подписал меморандумы о намерениях с компаниями New Zealand Wildlife Limited (Новая Зеландия) и Qasida Limited (Республика Кипр) по продвижению самолетов-амфибий Бе-200ЧС и Бе-103 на мировом рынке. Они займутся поиском партнеров по организации производства, продажам, техническому обслуживанию и ремонту самолетов-амфибий Бе-200ЧС и Бе-103, произведенных для частных компанией и государственных ведомств, сообщает пресс-служба ПАО "ОАК".