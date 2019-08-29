Войти
29.08.2019
ЦАМТО

ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" продолжает продвигать самолеты-амфибии на мировой рынок

699
0
0
Самолет Бе-200ЧС
Самолет Бе-200ЧС.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 28 августа. В день открытия МАКС-2019 ТАНТК им. Г.М.Бериева на статической экспозиции самолетов ПАО "ОАК" представил самолет-амфибию Бе-200ЧС президентам России и Турции – Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану.

Комментарии по самолету дал генеральный директор ПАО "Ил" (управляющая компания ПАО "ТАНТК им. Г.М.Бериева") Юрий Грудинин.

Самолет-амфибия Бе-200ЧС предназначен для выполнения работ по тушению лесных пожаров, поисково-спасательных операций на море, перевозки пассажиров и грузов.

В тот же день в рамках деловой программы выставки Ю.Грудинин подписал меморандумы о намерениях с компаниями New Zealand Wildlife Limited (Новая Зеландия) и Qasida Limited (Республика Кипр) по продвижению самолетов-амфибий Бе-200ЧС и Бе-103 на мировом рынке. Они займутся поиском партнеров по организации производства, продажам, техническому обслуживанию и ремонту самолетов-амфибий Бе-200ЧС и Бе-103, произведенных для частных компанией и государственных ведомств, сообщает пресс-служба ПАО "ОАК".

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Кипр
Новая Зеландия
Россия
Турция
Продукция
Бе-103
Бе-200
Бе-200ЧС
Компании
Ил
ОАК
ТАНТК им. Бериева
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
Проекты
МАКС-20XX
Похожие новости
21.08.2015
ОАК хочет подписать контракты на поставки самолетов в рамках МАКС-2015
16.12.2014
Обретая небо
27.09.2010
"Гидроавиасалон-2010"
29.06.2010
Кругосветный перелет самолета Бе-200ЧС
19.01.2010
А.Федоров: "Для ОАК 2009 г был очень непростым"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.08 16:38
  • 3
Названы сроки создания гиперзвуковой версии российско-индийской ракеты BrahMos
  • 29.08 16:17
  • 1
Конструкторы предложили заменить Ан-2 однодвигательным монопланом
  • 29.08 15:49
  • 1
Минобороны утроило сумму иска к ОАК
  • 29.08 15:45
  • 1
Группа Кронштадт представила на МАКС-2019 три перспективных БПЛА
  • 29.08 15:25
  • 14
Фото: МиГ-35 привезли на МАКС-2019
  • 29.08 15:17
  • 1
Россия поставит Малайзии пять легких вертолетов VRT500
  • 29.08 15:14
  • 7
Очередной "первый в мире" квантовый радар
  • 29.08 15:02
  • 1
Министерство обороны России выпустило запрос на новый противолодочный самолет
  • 29.08 13:34
  • 1
Администрация Трампа одобрила поставки нарушающих ДРСМД противоракет Японии
  • 29.08 12:34
  • 3
Военные ВСУ ленивы, жадны и "повально пьют" - инструктор ВС США
  • 29.08 12:18
  • 39
Российским ученым хотят ограничить контакты с иностранными коллегами. Что ждет наукоемкие стартапы?
  • 29.08 10:57
  • 3
Российская "Армата" оказалась небоеспособной
  • 29.08 07:47
  • 8
Названа огромная стоимость истребителей Rafale для ВВС Индии
  • 29.08 01:34
  • 13
Подготовка к серийному производству Су-57 завершена - Мантуров
  • 28.08 21:37
  • 15
40% комплектующих для армии Украины приходится закупать у России, признают в украинской партии власти