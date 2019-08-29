Литва намерена закупить в США бронемашины JLTV - DSCA

ЦАМТО, 28 августа. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Литве в рамках программы "Иностранные военные продажи" легких тактических автомобилей JLTV (Joint Light Tactical Vehicle) с колесной формулой 4x4.

Полная стоимость соглашения может составить 170,8 млн. долл.

Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможности продажи 27 августа.

Правительство Литвы обратилось к США с запросом о приобретении 500 легких тактических автомобилей JLTV в версии M1278A1. Запрос также включает поставку базовых интегрированных комплектов, комплектов защиты от обстрела из стрелкового оружия, комплектов защиты от взрывов, комплектов Boomerang для определения источника стрельбы, комплектов Boomerang III для определения источника стрельбы, дополнительных комплектов GPS навигации; 8-портовых сетевых коммутаторов; унифицированных дистанционно управляемых модулей вооружения M153 CROWS; комплектов интеграции CROWS Baseline v2; креплений для вооружения MK-93; 12,7-мм пулеметов M2 QCB; разведывательных систем TacFLIR-230; бронированных окон; комплектов основных принадлежностей; комплектов лебедок; комплектов шин run-flat; комплектов запасных шин; комплектов бамперов для боевого применения; двигателей Duramax Turbo с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Allison и независимой подвеской TAK-4i 4x4.

Кроме того, запрос предусматривает подготовку личного состава, передачу технической документации, инженерную, техническую и логистическую поддержку со стороны американского правительства и подрядчика, другие связанные элементы материального обеспечения и поддержки программы.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США и позволит укрепить военный потенциал союзника по НАТО.

Как отмечается в уведомлении, продажа JLTV позволит улучшить парк легких тактических машин ВС Литвы и расширит возможности по противодействию существующим и перспективным угрозам.

Основным подрядчиком программы поставки выбрана компания Oshkosh Defense LLC.

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства и не означает, что контракты на продажу всего оборудования в запрошенном объеме будут обязательно подписаны.

Как сообщал ЦАМТО, МНО Литвы провело оценку технических возможностей ББМ L-ATV (JLTV) совместно с экспертами из восьми стран НАТО и государств-партнеров 17-21 октября 2016 года на полигоне Гайжюнай. ВС Литвы обеспечили инфраструктуру для мероприятия, целью которого являлось проведение проверки возможностей ББМ: проходимости, мобильности, эргономичности внутреннего пространства и т.д. Демонстрация была совместно организована МНО Литвы и компанией Oshkosh Defence при поддержке посольства США в Литве.

Свою продукцию МНО Литвы в 2017 году демонстрировали и другие изготовители, включая General Dynamics European Land System (ББМ "Игл") и Daimler AG (ББМ LAPV).

В конце 2017 года Совет по оборонным ресурсам МНО Литвы признал предложение Oshkosh Defence о поставке ББМ JLTV в наибольшей степени соответствующим требованиям по критерию "цена-качество", после чего министерство приступило к переговорам о покупке данных бронемашин.