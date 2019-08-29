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29.08.2019
Деловая газета "Взгляд"

Определены сроки заключения контрактов на поставку BrahMos третьим странам

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Источник изображения: topwar.ru

Контракты на поставку в третьи страны ракет производства индийско-российского совместного предприятия BrahMos могут быть подписаны в конце этого или начале следующего года, сообщил возглавляющий предприятие с индийской стороны Кумар Мишра.

"К нам обратились ряд стран с просьбой о поставке ракет "Брамос", мы проинформировали об этом министерства обороны России и Индии и сейчас ожидаем их разрешения на заключение контрактов. Мы надеемся и рассчитываем, что в конце текущего года или в начале следующего года у нас будут эти контракты", – передает ТАСС слова Мишры.

Он добавил, что поставка будет осуществляться в "дружественные России и Индии государства".

Напомним, в конце июня Россия и Индия окончательно решили вопрос поставок С-400. В начале июля Россия предложила Индии совместно строить подлодки под "БраМос".

Газета ВЗГЛЯД писала, что российские оборонные системы поменяли правила игры на рынке вооружений.



Дмитрий Зубарев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
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