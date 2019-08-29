Определены сроки заключения контрактов на поставку BrahMos третьим странам
Контракты на поставку в третьи страны ракет производства индийско-российского совместного предприятия BrahMos могут быть подписаны в конце этого или начале следующего года, сообщил возглавляющий предприятие с индийской стороны Кумар Мишра.
"К нам обратились ряд стран с просьбой о поставке ракет "Брамос", мы проинформировали об этом министерства обороны России и Индии и сейчас ожидаем их разрешения на заключение контрактов. Мы надеемся и рассчитываем, что в конце текущего года или в начале следующего года у нас будут эти контракты", – передает ТАСС слова Мишры.
Он добавил, что поставка будет осуществляться в "дружественные России и Индии государства".
Напомним, в конце июня Россия и Индия окончательно решили вопрос поставок С-400. В начале июля Россия предложила Индии совместно строить подлодки под "БраМос".
Газета ВЗГЛЯД писала, что российские оборонные системы поменяли правила игры на рынке вооружений.
Дмитрий Зубарев
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