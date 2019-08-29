Определены сроки заключения контрактов на поставку BrahMos третьим странам

Контракты на поставку в третьи страны ракет производства индийско-российского совместного предприятия BrahMos могут быть подписаны в конце этого или начале следующего года, сообщил возглавляющий предприятие с индийской стороны Кумар Мишра.

"К нам обратились ряд стран с просьбой о поставке ракет "Брамос", мы проинформировали об этом министерства обороны России и Индии и сейчас ожидаем их разрешения на заключение контрактов. Мы надеемся и рассчитываем, что в конце текущего года или в начале следующего года у нас будут эти контракты", – передает ТАСС слова Мишры.

Он добавил, что поставка будет осуществляться в "дружественные России и Индии государства".

Напомним, в конце июня Россия и Индия окончательно решили вопрос поставок С-400. В начале июля Россия предложила Индии совместно строить подлодки под "БраМос".

Газета ВЗГЛЯД писала, что российские оборонные системы поменяли правила игры на рынке вооружений.

Дмитрий Зубарев