Военные ВСУ ленивы, жадны и "повально пьют" - инструктор ВС США

Американские инструкторы, занимающиеся подготовкой украинских военных в Яворовском учебном центре (30 км к северо-западу от Львова) пребывают в постоянном шоке от качества личного состава своих подопечных.

Как написал в своем блоге подполковник ВС США, начальник "Объединенной многонациональной группы по подготовке - Украина" (JMTG-U) Роберт Трейси, украинские военнослужащие являются для него главной проблемой при работе в центре. Трейси - заслуженный офицер с безупречным послужным списком. Он служил в офисе главы законодательных органов в Пентагоне, Вашингтон. До приезда на Украину командовал 1-м батальоном 502-го пехотного полка (Теннеси).

"Мои подчиненные, подготавливая инструкторов и тренировочные зоны, помогают превращать Яворовский учебный центр в самостоятельную единицу. Но до следующего года чуда не произойдет и придется продлить нашу миссию. Причем к учебной базе полигона претензий практически нет. Мешают этому процессу сами украинские военнослужащие", - пишет подполковник.

Одним из главных тормозов учебного процесса является то, что украинцы не знают английского языка и отказываются его учить. Из-за этого инструкторам на занятиях порой нужно привлекать до взвода переводчиков. Но и это не всегда помогает, так как обучаемые даже между собой они не могут найти общего языка - одни говорят только на украинском, другие только на русском. А некоторые вообще могут говорить на румынском или венгерском.

Кроме того, инструктор пишет, что местные солдаты очень ленивые и жадные. На занятиях не хотят ничего делать, порой откровенно саботируют любое действие, исходящее от американских инструкторов. Кроме того, всегда надо быть готовым к тому, что украинский военный может украсть и перепродать любой попавшийся ему на глаза предмет. При этом, среди контингента процветает повальное пьянство.

"На Яворовском полигоне пьют все украинские военные. В связи с этим мы были вынуждены начинать занятия с проведения тестов на наличие алкоголя в крови обучаемых. Но даже это мало помогает. Порой многих откровенно пьяных украинцев приходилось не допускать на занятия. А некоторые занятия вообще приходилось либо отменять, либо переносить на неопределенное время. При этом поражает бездействие местного командования, которое за все время так и не смогло повлиять на обучаемых. Порой кажется, что украинские командиры сами участвуют в попойках вместе со своими подчиненными", - констатирует Трейси.

При этом общий уровень образованности украинцев крайне низок. Даже простейшие задачи в ходе занятий они не в состоянии выполнить с первого раза. Да и со второй попытки ничего не получается. Американец сетует на то, что большинство солдат набирается из неграмотных и бедных слоев населения, а самые умные и продвинутые уже давно уехали из страны на заработки. Однако больше всего командиров из США поражает откровенная коррупция в украинской армии.

"В украинской армии за любое продвижение по службе надо давать взятку. Причем не важно, хочет ли рядовой стать капралом или младший офицер хочет получить новую должность, любой из них должен за это заплатить своему старшему начальнику. И это является нормой для всей украинской армии. Существуют и свои расценки. Причем чем выше должность или звание, тем больше надо дать взятку. И никто никого не боится. По-другому у них никак", - цитирует Eadaily американца.