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29.08.2019
Военно-промышленный курьер

Вертолеты "Миля" будут собирать в Казахстане

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Источник изображения: vpk-news.ru

Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Роман Скляр и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров договорились о начале крупноузловой сборки вертолетов семейства "Ми" гражданского назначения в Алма-Ате. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского министерства.

Встреча министров состоялась в городе Жуковский в рамках 14-го Международного авиационно-космического салона "МАКС-2019".

Согласно договоренности, сборка вертолетов на базе Алматинского авиаремонтного завода №405 начнется уже в 2020 году.

"Кроме того, в области самолетостроения, дан старт реализации новых проектов, предусматривающих максимальную кооперацию казахстанских и российских предприятий", - говорится в сообщении.

Особый акцент был сделан на интеграцию продукции казахстанских предприятий в производственную цепочку по сборке авиабортов, выпускаемых в Российской Федерации.

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Страны
Казахстан
Россия
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
2020-й год
МАКС-20XX
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