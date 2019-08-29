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29.08.2019
Российская газета

Невозможное - возможно: плоский штопор Су-57 сняли на видео

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В Сети появилось видео одной из самых эффектных фигур высшего пилотажа в исполнении российского истребителя Су-57. До самого последнего времени плоский штопор считался критическим режимом полета, предшествующим катастрофе. Посредством энергичных действий на некоторых типах самолетов из него можно было выбраться. Приручить штопор удалось лишь с появлением двигателей с управляемым вектором тяги.

- Это очень интересное ощущение, - признался командир истребительного авиаполка ВКС России, летающий на Су-30СМ. - Всю жизнь нам долбили - и в училище, и инструкторы: штопор - беда, авария. А теперь это фигура пилотажа, в которой поведение самолета можно и нужно контролировать.

Штопором называется движение самолета по крутой нисходящей спирали с одновременным вращением вокруг всех трех его осей. Штопору предшествуют потеря скорости и сваливание. Опасность такого полета в неэффективности рулей, быстрой потере высоты и дезориентации пилота. От сваливания истребителя МиГ-15УУТИ погиб Юрий Гагарин.

С появлением сверхманевренных истребителей стало возможным вводить самолет в контролируемый плоский штопор и выходить из него в нужной точке. Это позволяет мгновенно изменить направляение движения истребителя, что дает ключевое преимущество в маневренном воздушном бою. Наконец, это зрелище, от которого захватывает дух.


Антон Валагин

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Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Су-30
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