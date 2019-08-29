Расчеты ракетных комплексов "Панцирь-С1" на Камчатке выполнили боевую стрельбу по беспилотникам "противника"

Москва. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Тактические учения с боевой стрельбой по низколетящим целям проведены на Камчатке с расчетами зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С1", сообщил в среду Тихоокеанский флот (ТОФ).

"В ходе этапа боевой стрельбы шесть расчетов ЗРПК выполнили стрельбу из 30-мм автоматической пушки, поразив на удалении от двух до четырёх километров мишени, имитирующие низколетящие вертолеты и беспилотные летательные аппараты", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

По данным штаба ТОФ, стрельба на полигоне "Радыгино", выполненная после многокилометрового марша, "стала этапом подготовки подразделения к выполнению практических задач на специализированном полигоне "Телемба" в Бурятии".

ЗРПК "Панцирь-С1" (разработан КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы") предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Его боевые возможности обеспечивают эффективную борьбу с любыми типами пилотируемых и беспилотных средств воздушного нападения, в том числе и вооруженных авиационным бортовым высокоточным оружием.