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29.08.2019
Интерфакс-АВН

МИД Казахстана заявляет о необходимости проведения саммита стран безъядерной зоны

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Флаг Казахстана
Флаг Казахстана.
Источник изображения: МО РФ

Нур-Султан. 28 августа. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Проведение встречи на высшем уровне стран-членов зон, свободных от ядерного оружия, как никогда актуально, заявил в среду замглавы МИД Казахстана Ержан Ашикбаев.

"На фоне весьма серьезных изменений в архитектуре безопасности, на фоне серьезных вызовов нераспространению оружия массового уничтожения и разоружению, такая встреча как никогда актуальна", - сказал Ашикбаев журналистам в Нур-Султане, где проходит семинар представителей стран-членов зон, свободных от ядерного оружия.

"Но, как вы сами понимаете, подготовительный этап будет весьма нелегким", - отметил казахстанский дипломат.

Ашикбаев отметил, что на семинаре в столице Казахстана присутствуют представители всех существующих зон, свободных от ядерного оружия, а также представители международных организаций, экспертного сообщества, стран "ядерной пятерки" (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция).

"Само присутствие высоких представителей этих стран является наглядным свидетельством того, что работа идет (по организации саммита - ИФ-К), политическая воля есть, это в полной мере соответствует интересам указанных государств, поэтому мы работаем", - сказал замглавы МИД Казахстана.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Великобритания
Казахстан
Китай
Россия
США
Франция
Проекты
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ЯО
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