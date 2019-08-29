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29.08.2019
Lenta.ru

Российские "Альтиусы" захотели направить к границам США

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Морская авиация Военно-морского флота (ВМФ) России получит сверхдальние беспилотные летательные аппараты (БПЛА) "Альтиус", которые смогут применяться не только для разведки и целеуказания, но и для нанесения ударов по позициям противников, пишут "Известия".

Ссылаясь на источники в Главном штабе ВМФ и Воздушно-космических силах (ВКС), газета отмечает, что в настоящее время Минобороны разрабатывает тактико-технические требования на разведывательную и ударную версии "Альтиуса". Первая получит сверхдальние радиолокаторы и оптико-электронные системы, тогда как вторые — противокорабельные ракеты (скорее всего, Х-35). Управлять морским БПЛА предлагается через спутниковый канал связи.

По мнению военного эксперта Дмитрия Болтенкова, "Альтиусы" станут российским ответом на американские стратегические разведывательные БПЛА RQ-4 Global Hawk, совершающие регулярные полеты возле Крыма.

"С появлением беспилотников дальнего радиуса действия российские разведчики смогут пройти недалеко от Аляски. Если, к примеру, дроны будут развернуты на Камчатке, то это позволит оперативно вскрывать местоположение развертывания кораблей США", — считает специалист.

20 августа Минобороны представило видео первого полета (БПЛА) большой продолжительности полета "Альтиус-У".

В мае 2018 года на параде Победы Россия представила свои самолетный и вертолетный ударные беспилотники "Корсар", предназначенные для разведки, доставки грузов, нанесения ударов и ведения радиоэлектронной борьбы.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Global Hawk
Проекты
БПЛА
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