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29.08.2019
Военное обозрение

Озвучены планы по созданию в России перспективного вертолёта по "милевской" схеме

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Стало известно о планах по созданию перспективного российского вертолёта. Отмечается, что техзадание в рамках научно-исследовательских работ будет согласовано до конца текущего года. Об этом сообщают в холдинге "Вертолёты России".

Источник изображения: https://vk.com/albums-32199986

Речь идёт о принципиально новом вертолёте, при создании которого планируется учесть все имеющиеся отечественные наработки и интегрировать их с современными требования авиастроения.

Из заявления Андрея Шибитова, директора по инновационным проектам холдинга "Вертолёты России" для одноимённого журнала:

Это будет принципиально новая машина, созданная с использованием аддитивных технологий, новых методов сборки, применением композитных материалов, иных, современных профилей несущего и рулевого винтов, передовой конструкции втулки несущего винта.

Отмечено, что винтокрылая машина будет создаваться по новой концепции. При реализации проекта будут учитываться элементы опыта ведущих вертолётостроителей и разработчиков России: КБ Камова, КБ Миля, Казанский завод.

По последним данным, с создание перспективного вертолёта планируют уложиться до окончания действующей госпрограммы вооружений. То есть, крайним сроком является 2027 год.

Что по двигателю?

Разработчики дают понять, что интегрироваться с вертолётом будет уже имеющаяся на данный момент силовая установка, но глубоко модернизированная.

Что по конструкции?

Отмечается, что чем-то предельно футуристическим по своему внешнему виду перспективный вертолёт не станет. Он будет создаваться по "милевской" конструкционной схеме. То есть, речь идёт о вертолёте с несущим и рулевым винтами.

Скептики успели задать вопрос о том, в чём же "принципиальная новизна" вертолёта, если конструкция (с винтами) и двигатели меняться не будут? Возможно, разработчики пока не раскрывают всех деталей перспективного проекта.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Шибитов Андрей
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