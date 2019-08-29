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29.08.2019
Военное обозрение

Россия планирует создать систему геостационарных спутников ГЕОСАР

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В Роскосмосе раскрывают планы по созданию новой спутниковой группировки. Речь идёт о планах по развёртыванию на геостационарной орбите радиолокационных спутников, которые будут заниматься дистанционным зондированием планеты. Это система ГЕОСАР.

Источник изображения: https://www.roscosmos.ru/310/

О таких планах сообщает РИА Новости, отмечая, что редакция располагает соответствующим документом от Роскосмоса.

Подчёркивается, что пока у России нет геостационарных спутников зондирования поверхности Земли и атмосферы. Сегодня оптико-электронное наблюдение поверхности Земли осуществляется негеостационарными спутниками, включая "Ресурс-П".

На геостационарную орбиту (около 35,7 тыс. км) до конца 2023 года планируется вывести 4 спутника радиолокационного мониторинга и зондирования.

Эта информация обращает на себя особое внимание в связи с тем, что ранее в прессе были опубликованы сведения об определённого рода проблемах, возникших при реализации проекта ГЛОНАСС.

Так, сообщалось о проблемах по серийному производству спутников ГЛОНАСС-К вследствие использования при их сборке зарубежных комплектующих. По некоторым данным, на стабильное серийное производство этих космических аппаратов планируется выйти после того, как в России будет налажено собственное производство таких комплектующих.

В этой связи возникает вопрос о комплектующих к радиолокационным спутникам дистанционного зондирования. Если планы определены, значит ли это, что все комплектующие на таких спутниках – полностью отечественные?

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Страны
Россия
Продукция
Глонасс-К
Компании
Роскосмос
Проекты
ГЛОНАСС
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