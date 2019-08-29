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29.08.2019
Деловая газета "Взгляд"

Администрация Трампа одобрила поставки нарушающих ДРСМД противоракет Японии

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Ракета SM-3 Block IIA
Ракета SM-3 Block IIA.
Источник изображения: SM-3 Block IIA

Администрация США приняла решение продать Японии противоракеты SM-3 Block-IIA, пусковых установок MK 29 и сопутствующего оборудования, сообщило Управление Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности DSCA (Defense Security Cooperation Agency).

Госдепартамент США выдал разрешение на продажу Японии 73 противоракет и пусковых установок MK 29, а также сопутствующего оборудования на общую сумму в 3,295 млрд долларов. Американская администрация официально уведомила Конгресс США о принятом решении. По условиям контракта, техническое обслуживание систем будут производить американские специалисты, передает ТАСС.

С точки зрения американского военного ведомства, выполнение контракта отвечает интересам "внешней политики и национальной безопасности США". Оно также "повысит безопасность ключевого союзника, который поддерживает стабильность и экономический рост в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

"Предлагаемая продажа даст правительству Японии расширенные возможности для защиты от баллистических ракет и обороны территории Японии, а также обеспечения безопасности американских военных, размещенных в стране", – отмечается в документе. Там утверждается также, что поставка этих вооружений не изменит военный баланс сил в регионе.

У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение этого военного контракта и его возможное блокирование.

Напомним, 2 августа Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил свое существование после одностороннего выхода Вашингтона из соглашения.

Позднее в администрации США назвали реальную причину разрыва ДРСМД Вашингтоном.

Отметим, максимальная дальность полета противоракет SM-3 Block-IIA составляет 2500 км, высота зоны поражения – 1500 км, что в несколько раз превышает параметры, разрешенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).


Антон Никитин

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Япония
Продукция
sm-3
Проекты
РСМД
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1 комментарий
№1
29.08.2019 13:34
Какое отношение противоракеты имеют к ДРСМД...??
0
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