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29.08.2019
Интерфакс-АВН

Сеул проверяет морскую воду после сообщений о возможной утечке радиоактивных отходов из КНДР

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Радиация
Радиация.
Источник изображения: www.torange.ru

Гонконг. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Правительство Южной Кореи проводит анализ морской воды, собранной вблизи межкорейской морской границы, сообщило в среду министерство по делам объединения на фоне сообщений о возможной утечке радиоактивных отходов с северокорейского уранового завода в Желтое море.

"После сообщений СМИ правительство анализирует морскую воду, собранную вблизи Северной пограничной линии в пятницу утром", - сказал представитель министерства Ли Санг Мин на регулярном брифинге для прессы.

"Для получения результатов проверки потребуется около двух недель", - добавил он.

Ранее в этом месяце радио "Свободная Азия" со ссылкой на спутниковые снимки сообщило, что завод по обогащению урана в северокорейском Пхенсане может сливать радиоактивные отходы в море через реку Рьесонг.

Во вторник сайт 38 North написал, что сообщение об утечке отходов из Пхенсана является "точным".

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Южная Корея
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