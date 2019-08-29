На Камчатке потушили пожар на "аварийной" субмарине

На Камчатке экипаж одной из атомных подводных лодок провел тренировку по борьбе за живучесть корабля, сообщает пресс-служба ВВО.

Во время занятия моделировались разные аварийные ситуации, которые могут возникнуть на субмарине. Подводники выполнили нормативы по надеванию спасательного снаряжения, отработали покидание аварийной подводной лодки через торпедный аппарат и всплыли на поверхность, используя индивидуальные дыхательные аппараты ИДА-59.

Кроме того, военнослужащие потушили пожар в специальной камере на судне и предотвратили поступление забортной воды в отсек.

Отрабатывалась также посадка в надувной спасательный плот при покидании аварийной субмарины.

Юлия Гарднер