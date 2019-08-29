Войти
29.08.2019
Российская газета

На Камчатке потушили пожар на "аварийной" субмарине

677
0
0
Источник изображения: rg.ru

На Камчатке экипаж одной из атомных подводных лодок провел тренировку по борьбе за живучесть корабля, сообщает пресс-служба ВВО.

Во время занятия моделировались разные аварийные ситуации, которые могут возникнуть на субмарине. Подводники выполнили нормативы по надеванию спасательного снаряжения, отработали покидание аварийной подводной лодки через торпедный аппарат и всплыли на поверхность, используя индивидуальные дыхательные аппараты ИДА-59.

Кроме того, военнослужащие потушили пожар в специальной камере на судне и предотвратили поступление забортной воды в отсек.

Отрабатывалась также посадка в надувной спасательный плот при покидании аварийной субмарины.


Юлия Гарднер

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.08 16:38
  • 3
Названы сроки создания гиперзвуковой версии российско-индийской ракеты BrahMos
  • 29.08 16:17
  • 1
Конструкторы предложили заменить Ан-2 однодвигательным монопланом
  • 29.08 15:49
  • 1
Минобороны утроило сумму иска к ОАК
  • 29.08 15:45
  • 1
Группа Кронштадт представила на МАКС-2019 три перспективных БПЛА
  • 29.08 15:25
  • 14
Фото: МиГ-35 привезли на МАКС-2019
  • 29.08 15:17
  • 1
Россия поставит Малайзии пять легких вертолетов VRT500
  • 29.08 15:14
  • 7
Очередной "первый в мире" квантовый радар
  • 29.08 15:02
  • 1
Министерство обороны России выпустило запрос на новый противолодочный самолет
  • 29.08 13:34
  • 1
Администрация Трампа одобрила поставки нарушающих ДРСМД противоракет Японии
  • 29.08 12:34
  • 3
Военные ВСУ ленивы, жадны и "повально пьют" - инструктор ВС США
  • 29.08 12:18
  • 39
Российским ученым хотят ограничить контакты с иностранными коллегами. Что ждет наукоемкие стартапы?
  • 29.08 10:57
  • 3
Российская "Армата" оказалась небоеспособной
  • 29.08 07:47
  • 8
Названа огромная стоимость истребителей Rafale для ВВС Индии
  • 29.08 01:34
  • 13
Подготовка к серийному производству Су-57 завершена - Мантуров
  • 28.08 21:37
  • 15
40% комплектующих для армии Украины приходится закупать у России, признают в украинской партии власти