Российский университет спецназа в 2019 году поставил восемь военных багги Росгвардии

Речь идет о моделях автовездеходов-багги "Чаборз М-3"

ГРОЗНЫЙ, 28 августа. /ТАСС/. Росгвардия закупила восемь многоцелевых автовездеходов-багги "Чаборз М-3" в 2019 году у Российского университета спецназа (РУС) в Чечне. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ООО "Чаборз", которое занимается сборкой багги, Александр Сирык.

"В настоящее время в ООО "Чаборз" разработано три модификации баги - это "Чаборз" М-3, М-4 и М-6. По факту багги "Чаборз" - это автомобили двойного назначения и изготавливаются как в виде гражданских автомобилей, так и в варианте исполнения для силовых структур. С начала этого года мы поставили Росгвардии восемь вездеходов "Чаборз М-3", - сказал собеседник агентства.

По его словам, гражданские и военные багги существенно отличаются друг от друга по модификации, конструкции и, соответственно, в цене. "Стоит учесть, что общие технические требования, предъявляемые к продукции специального и военного назначения, значительно выше и жестче, чем к гражданским. У обывателя иногда возникает вопрос почему внешне похожая техника военная и гражданская отличается по цене. Ответ очевиден - это разные машины, даже класс электропроводки отличается, а это может увидеть только специалист", - добавил он.

Багги "Чаборз М-3", выпускаемые в Чечне, предназначены для перевозки личного состава и грузов в труднопроходимых районах и по бездорожью на большой скорости и с высокой плавностью хода. На машине предусмотрены кронштейны для крепления пулемета и гранатометов АГС-17 или АГС-30. Вездеход уже прошел испытания в Арктике и в боевых условиях в Сирии.

Российский университет спецназа строится за счет частных инвестиций на территории более 450 га в Гудермесе. Он представляет собой многофункциональный комплекс из 95 зданий и сооружений с использованием новейших специальных информационно-технических решений. Университет охватывает такие направления, как огневая, тактико-специальная, воздушно-десантная, горная подготовка, а также подготовка телохранителей и военных журналистов.

В феврале 2019 года Российский университет спецназа запустил на своей территории полный цикл серийного производства вооруженного тактического авто-вездехода багги "Чаборз М-3", в том числе спортивно-туристические модели.