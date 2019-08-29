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29.08.2019
Интерфакс-АВН

Масштабными боевыми стрельбами завершились российско-монгольские учения "Селенга-2019"

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Реактивная система залпового огня "Град"
Реактивная система залпового огня "Град".
Источник изображения: © Артур Лебедев/ТАСС

Благовещенск. 28 августа. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Российские и монгольские военные в завершении учений "Селенга-2019" отработали на полигоне "Мунх Хэт" сценарий по защите населенного пункта в приграничном районе от незаконных вооруженных формирований, финальные стрельбы войск собрали более 10 тыс. зрителей.

"Российские и монгольские танковые и мотострелковые подразделения, под прикрытием вертолетов Ми-24, самоходной ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня "Град" и минометов осуществили захват плацдарма в указанном районе и уничтожили НВФ, обеспечив защиту населенного пункта в приграничном районе", - сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

Прикрытие подразделений от воздушных целей "неприятеля" обеспечила зенитная самоходная установка "Шилка". Отходящие группы условного противника были уничтожены в ходе залповой стрельбы РСЗО "Град" и 152-мм самоходных гаубиц "Акация".

Помимо этого, танкисты двух стран впервые отработали новый тактический прием "Сирийский вал", "Танковая карусель" и "Качели".

Вертолеты Ми-8АМТШ "Терминатор" авиабазы армейской авиации ВВО эвакуировали условно раненых. В рамках учений была также отработана высадка десанта в труднодоступной горной местности. Разведчики провели "зачистку" района от условных диверсионно-разведывательных групп.

В завершении совместной операции состоялся парад военной техники. Зрелищную часть тактических учений приехали посмотреть более 10 тыс. жителей и гостей города Чойбалсан.

После прохождения торжественным маршем участников учения состоялась церемония закрытия "Селенги-2019", военнослужащие были награждены ведомственными медалями Монголии и России "За укрепление боевого содружества", "За отличие в учениях".

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