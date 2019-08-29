"Роскосмос" планирует восстановить центр космической связи в Школьном под Симферополем

Как сообщило 26 августа 2019 года крымское информационное агентство "Крыминформ", Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" потратит 1,8 млрд рублей на оборудование центров космической связи в Московской, Тверской областях и Крыму. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Антенна диаметром 32 метра радиотелескопа ТНА-400 бывшего НИП-10 (наземный измерительный пункт №10, Симферополь-28, в/ч 14109, УС "Кучер") в поселке Школьное Симферопольского района (Крым) (с) www.c-inform.info

"Сеть наземного комплекса управления космическими аппаратами дальнего космоса предназначена для обеспечения непрерывного и устойчивого управления отечественными и международными космическими аппаратами в дальнем космосе на траекториях полета к Луне, Марсу и другим небесным телам Солнечной системы, работающих в X- и Ка-диапазонах, а также обеспечения проведения фундаментальных научных исследований в дальнем космосе", - говорится в техническом задании к составной части опытно-конструкторских работ.

В рамках развития структуры и систем наземного комплекса управления космическими аппаратами дальнего космоса в период 2018-2025 годов необходимо создать три центра дальней космической связи на пунктах "Медвежьи Озера" (Московская область), "Калязин" (Тверская область) и "Школьное" (Симферопольский район). Указанные пункты создаются для сетевых наземных комплексов управления космическими аппаратами дальнего космоса (НКУ ДКА2025).

Для обеспечения управления полетом перспективных космических аппаратов центры связи будут оборудованы унифицированными наземными радиотехническими комплексами, с антенными системами диаметром 32 м, 12 м ("Юпитер-М-32", "Юпитер-М-12"). Для обеспечения работы качественного и надежного управления космическими аппаратами предусмотрено создание базовых элементов наземных радиотехнических комплексов Ка-диапазона.

Начальная (максимальная) цена контракта 1 млрд 821 млн рублей до 2022 года. Оплата исполнения контракта будет производиться поэтапно, на 2019 год предусмотрена сумма 245,1 млн рублей. Срок окончания работ - ноябрь 2025 года.

Со стороны bmpd напомним, что в поселке Школьное Симферопольского района Крыма находился один из важнейших советских узлов связи с космическими аппаратами - созданный в 1957 году НИП-10 (наземный измерительный пункт №10, Симферополь-28, в/ч 14109, УС "Кучер"), в подчинении Центрального (Главного) управления космических средств Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Основой НИП-10 являлся 32-метровый радиотелескоп ТНА-400, введенный в действие в 1962 году. Так же в Школьном находились школа младших специалистов управления космических средств и отдельный батальон обслуживания запасной посадочной полосы для космического аппарата многоразового использования "Буран". После перехода указанных воинских частей в состав вооруженных сил Украины они были расформированы в 1998 году. НИП-10 был передан под контроль Национального космического агентства Украины (НКАУ), однако в 2002 году также был ликвидирован, после чего подвергся разграблению, хотя антенна ТНА-400 сохранилась до настоящего времени.