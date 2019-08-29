Спущен на воду малый морской танкер "Михаил Барсков" проекта 03182

Как сообщила пресс-служба Администрации Приморского края, 27 августа 2019 года на АО "Восточная верфь" во Владивостоке состоялась церемония спуска на воду головного строящегося на этом предприятии для ВМФ России малого морского танкера "Михаил Барсков" (заводской номер 9001) проекта 03182 (шифр "Платформа-Арктика"). Это самое крупное из судов, построенных за всю историю на "Восточной верфи".

Спуск на воду на АО "Восточная верфь" головного строящегося на этом предприятии для ВМФ России малого морского танкера "Михаил Барсков" (заводской номер 9001) проекта 03182. Владивосток, 27.08.2019 (с) Игорь Новиков / Администрация Приморского края

Судно строится по контракту на постройку двух малых морских танкеров проекта 03182 для Тихоокеанского флота, подписанному "Восточной Верфью" с Министерством обороны России 1 сентября 2014 года. Головной по данному контракту и в серии данного проекта в целом малый морской танкер "Михаил Барсков" (заводской номер 9001) был официально заложен на "Восточной верфи" 27 октября 2015 года, хотя фактическая постройка танкера "Михаил Барсков" была начата предприятием еще в начале 2015 года. Контрактным сроком сдачи головного судна был ноябрь 2017 года, и его строительство ведется со значительным отставанием от сроков.

Танкер получил название в честь вице-адмирала М.К. Барскова (1945 - 2013), являвшегося с 1994 по 1998 годы начальником Главного управления кораблестроения, а с 1998 по 2003 годы заместителем Главнокомандующего ВМФ России по вооружению, кораблестроению и эксплуатации.

Второй танкер проекта 03182 "Борис Аверкин" (заводской номер 9002) по данному контракту был официально заложен на "Восточной верфи" 6 февраля 2018 года. Контрактным сроком его сдачи является конец 2019 года, хотя очевидно, что выполнен этот срок не будет.

Также Министерство обороны России заключило контракты с другими судостроительными предприятиями на строительство еще четырех танкеров проекта 03182. Сообщалось, что в 2015 году два танкера были заказаны АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" (входит в группу компаний АО "Холдинговая компания "Ак Барс") в Зеленодольске, однако данных об их строительстве нет.

Контракт на постройку еще двух малых морских танкеров проекта 03182 для Черноморского флота (порт приписки - Севастополь), со сдачей в 2019 и 2020 годах получило в 2016 году АО "Судостроительный завод "Волга" в Нижнем Новгороде, где первый танкер "Вице-адмирал Паромов" (заводской номер 850) был заложен 1 сентября 2016 года и спущен на воду 20 декабря 2018 года. Второй нижегородский танкер "Василий Никитин" (заводской номер 851) был заложен 10 марта 2017 года.

Малый морской танкер проекта 03182 разработан АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро".в качестве "многоцелевой платформы судна усиленного ледового класса в обеспечение концепции арктических судов для транспортировки жидких и сухих грузов, разрядных грузов и людей с возможностью приема вертолетной техники (в том числе беспилотных летательных аппаратов) и выполнения спасательных операций". Помимо приема, хранения, транспортировки и передачи жидких грузов, танкер проекта 03182 предназначен также для снабжения кораблей и судов грузами в бочкотаре, ящиках, поддонах, контейнерах и т.п.; сбора льяльных, сточно-фекальных вод, сухого мусора и пищевых отходов; патрулирования, аварийно-спасательного дежурства в районах судоходства, рыбного промысла, морских нефтяных и газовых промыслов; поиска и оказания помощи терпящим бедствие судам; технической поддержки в районах опасных для мореплавания; обслуживания транспортных операций в портах; снятия с мелей и рифов аварийных судов; откачки воды из затопленных отсеков и буксировки аварийных судов и объектов к месту убежищ, в том числе и во льдах; выполнения функций пожарного судна.

Танкер проекта 03182 ледового класса Arc4 должен иметь полное водоизмещение 3500 т, дедвейт 1560 двт, длину 75 м, ширину 15,4 м, осадку в полном грузу 5 м и быть оснащен электроэнергетической установкой с винторулевыми колонками. Экипаж 24 человека с возможностью размещения еще восьми человек. Судно будет оборудовано ВПП для вертолета класса Ка-27.

Спуск на воду на АО "Восточная верфь" головного строящегося на этом предприятии для ВМФ России малого морского танкера "Михаил Барсков" (заводской номер 9001) проекта 03182. Владивосток, 27.08.2019 (с) Игорь Новиков / Администрация Приморского края

Спуск на воду на АО "Восточная верфь" головного строящегося на этом предприятии для ВМФ России малого морского танкера "Михаил Барсков" (заводской номер 9001) проекта 03182. Владивосток, 27.08.2019 (с) Юрий Смитюк / ТАСС