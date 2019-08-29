США одобрили продажу Литве бронеавтомобилей на сумму $170 млн

Американская администрация одобрила поставку Литве 500 многоцелевых бронеавтомобилей JLTV и сопутствующего им оборудования на сумму $170,8 млн. Об этом сообщила пресс-служба управления минобороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности, отвечающего за поставки военной техники и оружия по межправительственным контрактам за рубеж.

В ведомстве заявили, что выполнение контракта отвечает интересам нацбезопасности и внешней политики США. Кроме того, данная продажа должна усилить возможности Литвы для противостояния возможным угрозам со стороны противников и призвана изменить военный баланс в регионе, цитирует управление ТАСС.

9 июля стало известно, что Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню американской техники и вооружения на сумму более $2,2 млрд. В частности, Пентагон планирует поставить Тайбэю 108 танков, 14 гусеничных бронированных ремонтно-эвакуационных машин M88A1, 16 тягачей, более 300 пулеметов, свыше 250 переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, а также другое вооружение и экипировку.