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29.08.2019
Известия.ru

США одобрили продажу Литве бронеавтомобилей на сумму $170 млн

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Источник изображения: Фото: oshkoshdefense.com

Американская администрация одобрила поставку Литве 500 многоцелевых бронеавтомобилей JLTV и сопутствующего им оборудования на сумму $170,8 млн. Об этом сообщила пресс-служба управления минобороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности, отвечающего за поставки военной техники и оружия по межправительственным контрактам за рубеж.

В ведомстве заявили, что выполнение контракта отвечает интересам нацбезопасности и внешней политики США. Кроме того, данная продажа должна усилить возможности Литвы для противостояния возможным угрозам со стороны противников и призвана изменить военный баланс в регионе, цитирует управление ТАСС.

9 июля стало известно, что Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню американской техники и вооружения на сумму более $2,2 млрд. В частности, Пентагон планирует поставить Тайбэю 108 танков, 14 гусеничных бронированных ремонтно-эвакуационных машин M88A1, 16 тягачей, более 300 пулеметов, свыше 250 переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, а также другое вооружение и экипировку.

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  • В новости упоминаются
Страны
Литва
США
Тайвань
Продукция
JLTV
Stinger
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