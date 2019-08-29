Большой беспилотный летательный аппарат "Сириус"

Как сообщило 27 августа 2019 года информационное агентство РИА Новости, первый опытный образец российского тяжелого беспилотного летательного аппарата "Сириус" будет готов к 2023 году. об этом заявил РИА Новости в понедельник генеральный конструктор предприятия разработчика данного БЛА - группы "Кронштадт" - Николай Долженков.

Полноразмерный макет пятитонного беспилотника с полезной нагрузкой в тонну впервые показали на авиасалоне МАКС-2019. Ранее этот аппарат представляли как перспективный пятитонный беспилотник без конкретного названия.

Полноразмерный макет перспективного большого беспилотного летательного аппарата "Сириус", разрабатываемого ООО "Группа "Кронштадт", в экспозиции Московского авиационно-космического салона МАКС-2019. Жуковский, 27.08.2019 (с) Михаил Жердев

"Есть уверенность, что большую часть затрат по этой программе мы сможем взять на себя. Я думаю, что первый опытный образец мы сможем получить к 2023 году. Если нам не удастся найти какого-либо стратегического инвестора, то мы выполним эту работу сами, а если найдем, то завершим ее быстрее", - сказал Долженков.

В свою очередь, ООО "Группа "Кронштадт" распространила на МАКС-2019 пресс-релиз, в котором сообщила:

БЛА "Сириус" - инициативно создаваемый беспилотный самолет взлетной массой 5 тонн с размахом крыла 30 м, способный находиться в воздухе до 40 часов. БЛА "Сириус" разрабатывается с учетом его сертификации в качестве беспилотного воздушного судна и предназначен для решения широкого спектра задач гражданской авиации. Большая грузоподъемность (1 тонна) позволяет нести комбинированные целевые нагрузки, что обеспечит высокую информативность данных воздушного мониторинга. Наличие спутникового канала управления и передачи данных делает радиус применения аппарата ограниченным только запасом топлива. Дальность полета БЛА "Сириус" превышает 10 000 км, что позволит применять его для доставки экстренных грузов на большие расстояния. Аппарат также может применяться для задач ретрансляции сигналов радиосвязи, мониторинга погоды и климата, геофизических измерений.

Полноразмерный макет перспективного большого беспилотного летательного аппарата "Сириус", разрабатываемого ООО "Группа "Кронштадт", в экспозиции Московского авиационно-космического салона МАКС-2019. Жуковский, 27.08.2019 (с) missiles2go.ru