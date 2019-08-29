Министерство обороны России выпустило запрос на новый противолодочный самолет

Как сообщило 26 августа 2019 года информационное агентство "Интерфакс", Министерство обороны Российской Федерации обратилось к разработчикам за предложениями по созданию нового противолодочного самолёта для замены Ту-142 и Ил-38. Об этом сообщил в интервью "Интерфаксу" глава Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Противолодочный самолет Ту-142МК (бортовой номер "54 красный", регистрационный номер RF-34061, название "Владимир Дубинский") авиации Северного флота ВМФ России, 2019 год (с) Дмитрий Рязанов - AviaPressPhoto / russianplanes.net ( ссылка )

"Минобороны недавно поставило задачу разработчикам подготовить предложения по созданию нового патрульного самолёта на базе имеющихся образцов. В этом году, полагаю, принципиальный выбор будет сделан", - заявил Мантуров.

Он отметил, что в настоящее время также прорабатывается вопрос глубокой модернизации дальних противолодочных самолётов Ту-142.

В декабре 2018 года начальник морской авиации ВМФ РФ Игорь Кожин говорил о планах в период с 2021 по 2030 годы начать серийное производство перспективного авиационного патрульного комплекса.

Ранее он заявлял, что новая разработка заменит все имеющиеся в парке морской авиации патрульные самолеты (Ту-142 и Ил-38 - ИФ). "Речь идет о создании и введении в строй новой унифицированной платформы. Это - современная машина, которая во многих вопросах будет превосходить зарубежные аналоги", - сказал Кожин.

В "Ильюшине" ранее сообщали "Интерфаксу" о ведущихся работах над проектами нового противолодочного самолета, который в перспективе сможет заменить Ил-38.

"В настоящее время в инициативном порядке изучается возможность создания противолодочного самолета на платформе имеющихся самолетов типа "Ил". Также прорабатывается тема разработки совершенно нового типа самолета", - сказали в компании.

Также сообщалось, что в качестве платформы для противолодочных самолетов нового поколения рассматривается двухмоторный турбовинтовой Ил-114-300, который может быть оснащен комплексом "Новелла" как у Ил-38Н.

Ведутся ли подобные работы в компании "Туполев" на данный момент неизвестно.