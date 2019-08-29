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29.08.2019
bmpd.livejournal.com

Королевская наложница

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Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Королевская наложница

67-летний Его Величество Великий лидер, Посланник свыше, Плоть и дух бога Индры, Царя богов и предводителя ангелов, Властелин жизни, Великий король Таиланда Маха Вачиралонгкорн Бодиндрадебайяварангкун Рама X после того как официально в начале мая женился, решил официально восстановить и старый добрый институт королевских наложниц в Таиланде.

Бывшая ранее просто его любовницей и армейской медсестрой, 34-летняя Сининат Вонгваджирапакди сейчас уже генерал-майор и получила в конце июля официальный статус королевской наложницы.

Фотографии с официального сайта королевского двора.

Церемония официального присвоения титула королевской наложницы, которая на видео в ногах у короля.

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Страны
Таиланд
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