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29.08.2019
ТАСС

Корабль Dragon приводнился в Тихом океане

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Источник изображения: © EPA/SPACEX., архив

Компания SpaceX сообщила, что приводнение прошло успешно

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Грузовой корабль Dragon, расстыковавшийся во вторник с Международной космической станцией (МКС), совершил приводнение в Тихом океане. Об этом сообщила в Twitter компания SpaceX.

"Успешное приводнение корабля Dragon подтверждено", - указывается в сообщении.

Ранее во вторник по команде из Центра управления полетом в Хьюстоне (штат Техас) дистанционный манипулятор отвел корабль от шлюза на модуле Harmony и в 10:59 по времени восточного побережья США (17:59 мск) раскрыл захваты, удерживавшие корабль. В 15:22 (22:22 мск) корабль включил двигатели для схода с обиты и в 16:22 (23:22 мск) совершил спуск на парашюте в районе Тихого океана, находящемся в 360 милях (570 км) к юго-западу от побережья Калифорнии.

Космический грузовик, прибывший на станцию 27 июля, доставил продовольствие, оборудование и материалы для проведения нескольких десятков научных экспериментов, а также новый стыковочный узел, который был установлен американскими астронавтами на модуле Harmony и предназначен для стыковки коммерческих кораблей Boeing CST-100 Starliner и Crew Dragon компании Space X.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
США
Компании
Boeing
SpaceX
Проекты
МКС
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