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28.08.2019
РИА Новости

Иран и Россия сотрудничают в производстве метеоспутников и спутников связи

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Запуск метеоспутника
Запуск метеоспутника.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Иран сотрудничает с Россией в сфере производства метеорологических спутников и спутников связи, сообщил в интервью РИА Новости замглавы Минобороны и руководитель организации авиакосмической промышленности Ирана Абдолкарим Банитарафи.

"Насколько мне известно, в настоящее время ведётся совместное сотрудничество по производству метеорологических и телекоммуникационных спутников", - сообщил Банитарафи, отвечая на вопрос о возможности производства и запуска общего спутника.

МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019, который пройдёт с 27 августа по 1 сентября в Жуковском.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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Страны
Иран
Россия
Проекты
МАКС-20XX
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