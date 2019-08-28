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28.08.2019
Военно-промышленный курьер

Эрдоган приценился к Су-57

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Президенты России и Турции провели деловую встречу на МАКСе

Два турецких борта, на которых прибыл Реджеп Эрдоган со свитой, пролетели над кукурузой, утром 15 августа спасшей аэробус "Уральских авиалиний" с 226 пассажирами ("Вынужденную посадку А-321 в Жуковском оценил летчик-испытатель"), и припарковались у аэровокзала "Жуковский". Чаек в районе ВПП не было – видимо, с ними провели профилактическую работу или еще как-то убедили в этот день глаза не мозолить. Чуть погодя сел Ту-214Р – спецборт Владимира Путина.

День открытия авиасалона стал по сути президентским – раньше не случалось, чтобы присутствие первых лиц создавало такие неудобства гостям и участникам. Ближе к полудню на час с лишним перекрыли вход, затем фактически заблокировали движение в районе павильонов, причем на несколько часов. Путин показывал гостю выставку детально, что заставляет предположить: для Эрдогана это не визит вежливости, а деловая поездка – вероятно, с далеко идущими последствиями. Сразу после официального открытия президенты осмотрели собранные заранее в одно место истребители Су-57 и Су-35, средний вертолет Ка-62, тяжелый Ми-38, самолет-амфибию Бе-200, среднемагистральный МС-21. Для осмотра кабины и салона президенты выбрали  Ми-38 и гражданский борт.

“Владимир Путин угостил гостя мороженым, расплатился пятитысячной купюрой, а сдачу отдал Мантурову на развитие авиапрома”

Затем была летная программа, в которой впервые публично показал себя перспективный МС-21. По-над президентской трибуной кружили первый серийный Ми-38, боевые вертолеты Ми-28НМ и Ка-52, МиГ-35, закладывала виражи возглавляемая Героем России Сергеем Богданом группа из четырех Су-57, а также Су-34 и Су-35.

После воздушного показа Путин и Эрдоган посетили несколько павильонов, в частности российско-китайский, посвященный совместному проекту CR929. Будущий лайнер представлен в виде натурного макета передней части – с пилотской кабиной и началом пассажирского салона с уже установленными креслами.

В завершении обхода Владимир Путин угостил дорогого гостя мороженым, расплатился за две порции пятитысячной купюрой, а сдачу, говорят, отдал главе Минпромторга Денису Мантурову – на развитие авиапрома.

Алексей ПЕСКОВ, специальный корреспондент "ВПК"

Газета "Военно-промышленный курьер",

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Турция
Продукция
Бе-200
Ка-52
Ка-60
Ка-62
Ми-28Н
Ми-38
МиГ-35
ПАК ФА
Су-34
Су-35
Ту-214
Компании
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Персоны
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Проекты
CR929
МС-21
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3 комментария
№1
28.08.2019 08:02
Цитата, q
за две порции пятитысячной купюрой, а сдачу, говорят, отдал главе Минпромторга Денису Мантурову – на развитие авиапрома.

Ну с таким финансированием ОАК быстро вернет все долги в триста с лишним млрд и сделает рывок в развитии...((:
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№2
28.08.2019 09:06
Цитата
Напились генералы кофею, наелись сдобных булок и надели мундиры. Поехали они в казначейство, и сколько тут денег загребли — того ни в сказке сказать, ни пером описать!

Однако, и об мужике не забыли; выслали ему рюмку водки да пятак серебра: веселись, мужичина!

М.Е. Салтыков-Щедрин
+5
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№3
28.08.2019 18:01
Шаурму надо было брать.
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