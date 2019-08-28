Эрдоган приценился к Су-57

Президенты России и Турции провели деловую встречу на МАКСе

Два турецких борта, на которых прибыл Реджеп Эрдоган со свитой, пролетели над кукурузой, утром 15 августа спасшей аэробус "Уральских авиалиний" с 226 пассажирами ("Вынужденную посадку А-321 в Жуковском оценил летчик-испытатель"), и припарковались у аэровокзала "Жуковский". Чаек в районе ВПП не было – видимо, с ними провели профилактическую работу или еще как-то убедили в этот день глаза не мозолить. Чуть погодя сел Ту-214Р – спецборт Владимира Путина.

День открытия авиасалона стал по сути президентским – раньше не случалось, чтобы присутствие первых лиц создавало такие неудобства гостям и участникам. Ближе к полудню на час с лишним перекрыли вход, затем фактически заблокировали движение в районе павильонов, причем на несколько часов. Путин показывал гостю выставку детально, что заставляет предположить: для Эрдогана это не визит вежливости, а деловая поездка – вероятно, с далеко идущими последствиями. Сразу после официального открытия президенты осмотрели собранные заранее в одно место истребители Су-57 и Су-35, средний вертолет Ка-62, тяжелый Ми-38, самолет-амфибию Бе-200, среднемагистральный МС-21. Для осмотра кабины и салона президенты выбрали Ми-38 и гражданский борт.

“Владимир Путин угостил гостя мороженым, расплатился пятитысячной купюрой, а сдачу отдал Мантурову на развитие авиапрома”

Затем была летная программа, в которой впервые публично показал себя перспективный МС-21. По-над президентской трибуной кружили первый серийный Ми-38, боевые вертолеты Ми-28НМ и Ка-52, МиГ-35, закладывала виражи возглавляемая Героем России Сергеем Богданом группа из четырех Су-57, а также Су-34 и Су-35.

После воздушного показа Путин и Эрдоган посетили несколько павильонов, в частности российско-китайский, посвященный совместному проекту CR929. Будущий лайнер представлен в виде натурного макета передней части – с пилотской кабиной и началом пассажирского салона с уже установленными креслами.

В завершении обхода Владимир Путин угостил дорогого гостя мороженым, расплатился за две порции пятитысячной купюрой, а сдачу, говорят, отдал главе Минпромторга Денису Мантурову – на развитие авиапрома.

Алексей ПЕСКОВ, специальный корреспондент "ВПК"

Газета "Военно-промышленный курьер",