Гражданские суда не пострадали от огня артиллерии Балтфлота

Балтийский флот провел в море масштабные ракетные и артиллерийские стрельбы. В маневрах приняли участие 20 боевых единиц. Это корветы "Бойкий, "Стерегущий" и "Стойкий", БДК "Минск" и "Калининград", ракетные корабли "Гейзер", "Пассат" и катера "Моршанск", "Заречный", "Кузнецк". Были также задействованы малые противолодочные корабли и тральщики.

В морских полигонах разыгрывались бои между корабельными группами и дуэли. Попутно балтийцы успешно отражали налеты авиации, отрабатывали задачи поиска и слежения за подводными лодками, выполняли глубинные бомбометания и минные постановки. Корветы, малые ракетные корабли и катера помимо артиллерийских стрельб выполняли электронные пуски ракет по условному противнику.

Все нормы и требования безопасности строго соблюдены, сообщил "Военно-промышленному курьеру" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов. Ни одно гражданское судно не пострадало.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)