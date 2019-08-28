Первый полет российско-китайского CR929 наметили на 2023 год

Главный конструктор российско-китайского дальнемагистрального пассажирского лайнера CR929 от РФ Максим Литвинов заявил, что первый испытательный полет воздушного судна ожидается в 2023 году. Об этом он рассказал во вторник, 27 августа, в рамках презентации полноразмерного макета кабины и салона CR929 на авиасалоне МАКС-2019.

"Мы сейчас находимся на стадии gate-3, это эскизный проект. На этом этапе осуществляем выбор потенциальных поставщиков и "морозим" предварительную конфигурацию воздушного судна: основные летно-технические характеристики, размерность самолета, решения по планеру и двигателю", — цитирует Литвинова "Интерфакс".

По его словам, до стадии gate-4 (технический проект) необходимо еще около двух лет. На этом этапе будет завершена фаза механической, электрической и электронной интеграции всех компонентов.

Россия и Китай начали обсуждать создание семейства широкофюзеляжных пассажирских самолетов на базе российско-китайского лайнера нового поколения CR929 в 2017 году. Стороны ожидают, что воздушное судно составит конкуренцию самолетам других ведущих авиапроизводителей — Airbus и Boeing.

Авиасалон МАКС-2019 будет проходить в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Участие в нем примут около 30 стран. Ожидается, что мероприятие посетят порядка 500 тыс. человек. С 30 августа по 1 сентября более 300 дополнительных электричек будет ходить до авиационно-космического салона.