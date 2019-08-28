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28.08.2019
Lenta.ru

В Китае назвали условие покупки Су-57

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Источник изображения: Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Китай может рассмотреть покупку российского истребителя пятого поколения Су-57 после того, как сравнит его возможности с самолетами собственного производства, пишет "Хуаньцю шибао".

Китайская государственная газета отмечает, что в последние годы Пекин достиг серьезных успехов в авиастроении, в частности, начал поставлять на внешние рынки технику собственного производства, в связи с чем вопрос о приобретении зарубежного истребителя пятого поколения требует особого рассмотрения.

Издание отмечает, что, хотя Су-57 критикуют за характеристики малозаметности, все то, что касается тяговооруженности и отклоняемого вектора тяги двигателей истребителя может представлять интерес для Китая с точки зрения технологий. В связи с этим решение о приобретении самолетов у России необходимо принимать путем проведения летных испытаний российских и китайских истребителей, в ходе которых сравнивались бы возможности машин.

Ранее в августе на тренировочных полетах в Жуковском (Московская область), предшествующих выступлению на Международном авиационно-космическом салоне 2019 года (МАКС-2019), истребитель Су-57 нестандартно сел, выпустив тормозные парашюты до касания полосы.

В июле главный маршал авиации Военно-воздушных сил (ВВС) Индии Бирендер Сингх Дханоа заявил, что Дели рассмотрит приобретение Су-57 у Москвы после того, как "увидит его в деле".

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ПАК ФА
Проекты
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
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