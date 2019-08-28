Треть миллиарда: сколько Роскосмос тратит на Луну

Роскосмос объявил тендер для полета на Луну

Роскосмос опубликовал первый тендер на подготовку пилотируемых полетов на Луну. На фоне недофинансирования других космических миссий, госкорпорация выделяет треть миллиарда рублей на создание ядерного источника питания, 3D-печать и прочие новшества. В деталях лунных планов разбиралась "Газета.Ru".

Роскосмос приступил к практической реализации планов пилотируемых полетов на Луну. Ранее руководитель корпорации Дмитрий Рогозин не раз подвергался критике за постоянные рассуждения о грядущих через много лет миссиях в дальний космос на фоне текущих неудач Роскосмоса.

"Прикладные исследования проблемных вопросов реализации пилотируемых полетов на Луну, создания ключевых элементов и технологий, в том числе жизнеобеспечения и медико-биологического направления, обеспечивающих безопасное пребывание и работу космонавтов на окололунной орбите и на поверхности Луны", - так звучит название тендера начальной

стоимостью свыше 373 млн рублей, размещенного на сайте госзакупок.

Целями научно-исследовательских работ по этому направлению названо создание перспективных систем жизнеобеспечения регенеративного типа, робототехническое обеспечение пилотируемых полетов, отбор, реабилитация космонавтов, создание космических средств обитания, новых конструкционных материалов. Кроме того, к ним относится создание пилотируемого лунного взлетно-посадочного комплекса и обеспечение здоровья человека в лунных миссиях, говорится в документах закупки.

Из документов следует, что пилотируемая лунная программа разбита на три условных этапа под названиями "Вылазка", "Форпост" и "База".

Одним из заданий стала разработка предложений по проектному облику и требований к техническим характеристикам ядерной энергетической установки мощностью 5-10 кВт для использования в программе пилотируемого исследования и освоения Луны.

Также исполнитель должен разработать проект программы исследования и освоения Луны на период до 2030 года "и дальнейшую перспективу".

При освоении Луны и окололунного пространства планируется широко использовать методы 3D-печати. В частности, планируются "Исследования процессов формообразования элементов крупногабаритных космических конструкций из различных минералов лунного происхождения и химических компонентов в условиях поверхности Луны с использованием методов ЗD-печати".

В начале года председатель правительства России Дмитрий Медведев выступил с резкой критикой в отношении руководства Роскосмоса, по сути повторив основные претензии к госкорпорации, которые выдвигаются в последние месяцы, и призвав менеджмент помалкивать и побольше работать.

"Это бросается в глаза, надо заканчивать с прожектерством, хватит болтать о том, куда мы полетим в 30-м году, надо работать, меньше говорить и больше делать, активно заниматься коммерциализацией нашей космической отрасли и увеличением доли России на международном рынке. Это очень важная задача", - сказал Медведев на совещании о развитии корпорации Роскосмос.

Из уст руководства отрасли все чаще звучат слова о будущих проектах и ракетах, сроки исполнения которых заведомо выходят за границы текущей Федеральной космической программы, которую и так постоянно урезают.

Так, Рогозин в октябре 2018 года заявил, что Россия планирует создать на Луне долгосрочную посещаемую базу к 2030 году. По словам главы корпорации, изучать лунную поверхность планируется с помощью роботов-аватаров. "Речь идет именно о создании долгосрочной базы, естественно, не обитаемой, а посещаемой. Но в основном - это переход на роботизированные системы, на аватары, которые будут решать задачи на поверхности Луны", - сказал Рогозин.

Все эти заявления звучат на фоне постоянных отказов работающих спутников и переносов текущих миссий, которые вызывают критику у независимых экспертов отрасли. Так, давно ожидаемая экспедиция "Луна-25", запланированная ранее на 2019 год, оказалась перенесена на два года, из-за санкций против России.

В феврале этого года 2031-й назывался, как год отправки первой российской пилотируемой экспедиции на Луну. Это следовало из документа головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш. В пояснении указывалось, что члены экипажа должны будут отработать некие "операции деятельности космонавтов на Луне" и "выполнить работы по задачам РАН".

На 2032 год на спутник Земли запланирована доставка российского луномобиля (тяжелый луноход с возможностью передвижения космонавтов), а также экипаж второй экспедиции, который займется "апробированием средств передвижения по поверхности".

В документе были расписаны планы и на последующие годы освоения Луны. Так, экспедиция 2033 года должна будет совершить на луномобиле поездки на дальние расстояния в интересах научных исследований и протестировать робототехнические комплексы.

На 2034 год намечено начало строительства, а на 2035 год - продолжение строительства лунной базы.

Ранее сообщалось, что в Роскосмосе окончательно определились с тем, как будет выглядеть ракета-носитель сверхтяжелого класса "Енисей". В настоящее время в ведомстве рассматривают только один вариант ракеты сверхтяжелого класса для полетов на Луну. Речь идет о шести боковых блоках с двигателями РД-171МВ и центральным блоком с двигателем РД-180. Проект был предложен самарским РКЦ "Прогресс".

Грандиозные планы Роскосмоса по освоению Луны провозглашаются на фоне постоянного недофинанирования других текущих миссий, запуска которых ученые ждут годами. Так, Роскосмос решил сократить в разы запланированное ранее выделение средств на подготовку и запуск российского космического телескопа "Спектр-УФ".

"В 2019 году Роскосмос предложил нам самим обрезаться добровольно втрое, письмо об этом пришло от Роскосмоса в головную организацию - НПО Лавочкина, - пояснил научный руководитель миссии Борис Шустов. - А на 2020 год планируется сокращение в 15 раз. Обрезали финансирование, можно сказать, под ноль".

Не лучше ситуация с космическим телескопом "Спектр-М" ("Миллиметрон"), запуска которого так и не дождался известный российский астрофизик, академик РАН Николай Кардашев, скончавшийся этим летом.

Отдел "Наука"