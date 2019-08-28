"Явное нападение": как Израиль атакует союзников Ирана

В Ливане расценил атаку Израиля как объявление войны

Израиль за последние несколько дней провел серию военных операций в Ливане, Сирии, Ираке и секторе Газа. Атаки израильских ВВС были частично направлены против "проиранских сил" в регионе. Деятельность Израиля негативно восприняли власти пострадавших стран, в частности, в Ливане израильскую операцию сравнили с объявлением войны.

Президент Ливана Мишель Асун заявил, что атаки израильских ВВС на южные пригороды Бейрута и в долине Бекаа равносильны объявлению войны. По его словам, своими действиями Израиль нарушает резолюцию Совбеза ООН, которая способствовала установлению режима прекращения огня между странами.

"Эти нападения позволяют нам воспользоваться своим правом на защиту нашего суверенитета, независимости и территориальной целостности. Ливанский народ стремится к миру, а не к войне, но мы не позволим никому угрожать нам в какой бы то ни было форме", - цитирует Асуна ТАСС.

Он также добавил, что подобные атаки в случае их повторения могут привести к дестабилизации ситуации в регионе.

Израильские беспилотники вторглись в воздушное пространство Ливана в ночь на 25 августа, один из дронов взорвался в небе, второй упал неподалеку от информационного центра партии "Хезболла". В результате атаки пострадали три человека. По данным "Хезболлы", беспилотники несли взрывчатку. В тот же день воздушное пространство Ливана также нарушили два истребителя ВВС Израиля, они провели наблюдательный полет над территорией страны.

После инцидента лидер "Хезболлы" Сайед Хасан Насралла заявил, что движение готовит скорый ответ на атаку двух израильских беспилотников. По его словам, Израиль пытался поразить "конкретные цели на территории Ливана".

"Нападение стало первым явным, серьезным, опасным нарушением правил применения силы. Если мы будем молчать об этом нарушении, это создаст опасный путь для Ливана", - считает Насралла.

"Хезболла" сделает все возможное для предотвращения подобных инцидентов в будущем, подчеркнул лидер движения.

В то же время с 24 по 25 августа Израиль провел военную операцию не только на территории Ливана, под ударом также оказалась Сирия. Израильские ВВС нанесли удары по иранским целям сил "Аль-Кудс" и шиитским формированиям в сирийском Акрабе. Армия Израиля заявила, что указанные движения якобы планировали атаку на израильские цели с территории Сирии.

"Сорванная атака включала планы по запуску нескольких оснащенных вооружением беспилотников для использования против израильских объектов", - заявили в ведомстве.

Израильская армия также обвинила власти Сирии и Ирана в подготовке данной атаки против Израиля.

По данным местных СМИ, в результате налета израильских ВВС погибли три бойца боевого крыла "Хезболлы" и один иранский солдат. При этом в Иране заявили, что их объекты в Сирии не были поражены в результате атаки Израиля. По словам секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсена Резаи, действия Израиля и США в Сирии и Ираке противоречат международным нормам.

На фоне израильских ударов по территории Сирии и Ливана премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что его государство не потерпит атак со стороны какой-либо из стран региона.

"Каждое государство, которое позволит использовать свою территорию для нападений на Израиль, столкнется с последствиями, подчеркиваю - государство столкнется с последствиями", - добавил Нетаньяху.

Он также добавил, что боевики в Сирии планировали атаку на Израиль по инициативе Ирана.

Это не первая операция Израиля против "иранских сил" за последние несколько дней, накануне израильские военные попытались провести разведку над территорией Ирака, а именно около базы "Народных мобилизационных сил", которые связаны с Ираном. Однако иракские военные открыли огонь по самолету. В движении заявили, что противовоздушная оборона "Народных мобилизационных сил" сорвала операцию противника.

Кроме того, израильские ВВС также провели еще одну операцию в ночь на 26 августа, тогда истребители нанесли удар по военной базе движения ХАМАС в секторе Газа. Военные Израиля заявили, что данная атака стала ответом на ракетный обстрел по израильской территории. В частности, истребители Израиля нанесли удар по зданию, в котором располагался офис командира одного из батальонов ХАМАС.

Таким образом, за несколько дней израильские ВВС провели четыре военные операции в разных странах. При этом все они были косвенно связаны с Ираном, учитывая, что Сирия, Ливан, Ирак и Палестина являются союзниками ИРИ.

Израиль систематически обвиняет Иран в планировании атак на еврейское государство. По мнению израильской стороны, Тегеран якобы пытается создавать передовые базы в странах, которые официально не признали Израиль, в частности, из-за его многолетнего территориального спора с палестинцами.

Подобную позицию накануне подтвердил Нетаньяху, он призвал международное сообщество не допускать атак Ирана на Израиль. По его словам, иранская сторона якобы осуществляет "кровавые террористические атаки на еврейское государство".

"Призываю международное сообщество немедленно принять меры, чтобы вынудить Иран прекратить эти атаки", - сказал Нетаньяху.

В своих заявлениях израильский премьер частично придерживается стратегии США на Ближнем Востоке, которая частично построена на противодействии Ирану. Вашингтон объясняет свои действия необходимостью "не дать Тегерану получить ядерное оружие". При этом власти Ирана не раз отмечали, что действия США оказывают негативное влияние на ситуацию в регионе.

Алексей Поплавский