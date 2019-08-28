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28.08.2019
ТАСС

Разработчики "Союза-5" отвели два года на испытания макета двигателя для этой ракеты

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РД-171МВ
РД-171МВ.
Источник изображения: https://twitter.com/Rogozin

Проверка устройства будет проводиться на базе самарского ракетно-космического центра "Прогресс"

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 27 августа. /ТАСС/. Самарский Ракетно-космический центр "Прогресс" планирует провести испытания макета двигателя РД-171МВ для новой российской ракеты-носителя среднего класса "Союз-5" в ближайшие два года. Об этом во вторник сообщил журналистам на авиасалоне МАКС гендиректор предприятия Дмитрий Баранов.

"Я думаю, что ближайшие два года [будут проходить его испытания]", - сказал Баранов, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

По его словам, динамический макет двигателя РД-171МВ для ракеты "Союз-5" будет проходить в РКЦ "Прогресс" испытания на первой ступени. "Динамические и статические нагрузки", - пояснил он.

Первый макет нового двигателя планировалось поставить в РКЦ "Прогресс" в декабре прошлого года.

Ранее в интервью ТАСС глава создающего эти двигатели НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов сообщал, что на работы по модернизации двигателя РД-171М до уровня РД-171МВ, которые предполагают создание опытного образца, проведение его испытаний и доработку, планируется потратить из бюджета порядка 7 млрд рублей. По его словам, испытания нового двигателя планируется проводить на протяжении этого и всего следующего года, чтобы в 2021 году поставить РКЦ "Прогресс" готовый летный образец.

Ракету среднего класса "Союз-5" ("Иртыш") разрабатывает РКК "Энергия", ее планируется запускать с Байконура в рамках совместного с Казахстаном проекта "Байтерек". "Союз-5" сможет использоваться для выведения пилотируемого корабля "Федерация" на низкую околоземную орбиту, завершить создание ракеты планируется к 2021 году. В ходе летных испытаний новой ракеты планируется провести четыре пуска в 2022-2025 годах.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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РД-170
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Энергия РКК
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МАКС-20XX
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