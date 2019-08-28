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28.08.2019
Вестник Мордовии

На МАКСе впервые представлен экспортный вариант БПЛА "Корсар"

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Источник изображения: Фото: rostec.ru

На Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 холдинг "Росэлектроника" госкорпорации Ростех впервые представил экспортный образец беспилотника "Корсар" с набором целевых нагрузок.

Как сообщается на rostec.ru, беспилотный летательный аппарат получил необходимые разрешения для поставки на экспорт.

Комплекс "Корсар", разработанный КБ "Луч" (входит в "Росэлектронику"), в экспортном исполнении обеспечивает радиус действия не менее 100 км, диапазон скорости от 100 до 180 км/ч, продолжительность полета - не менее 7,5 часов.

Рабочая высота полета БЛА - от 100 до 4000 м. Взлетная масса комплекса составляет 200 кг, размах крыльев - 6,5 метра, длина фюзеляжа - 4 метра. "Корсар" может быть укомплектован оптико-электронными системами, радиолокационной станцией, цифровой аэрофотокамерой, метеорологическим оборудованием, а также транспортным модулем.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Корсар БЛА
Компании
Луч КБ
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