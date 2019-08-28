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28.08.2019
Российская газета

Новые вертолеты и боеприпасы с интеллектом представили на МАКС-2019

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Первый день работы МАКС-2019 был отмечен очень зрелищным воздушным шоу. Но и то, что стояло на земле и находилось в выставочных павильонах, удивляло и впечатляло.


Впервые представлен вертолет "Ансат" с салоном повышенной комфортности, выполненным в стилистике бренда Aurus. Новинка ориентирована на рынок корпоративных и VIP-перевозок.

Дизайн-проект салона создан специалистами "Вертолетов России" и Научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом. Последний как раз и занимался созданием автомобиля Aurus.

Вертолет "Ансат" обладает самой большой кабиной в своем классе, что в сочетании с дизайнерскими решениями обеспечивает увеличенное пространство для пассажиров. При разработке салона, оформленного в стиле президентского автомобиля, для выработки лучших эргономических решений наряду с компьютерным моделированием проводились тесты с участием людей различной физической комплектации.

"Aurus - бренд представительского уровня, который становится одной из визитных карточек России. Теперь это не только автомобили, но и авиационная техника - созданная в той же стилистике и обладающая таким же уровнем комфорта. В качестве основы не случайно выбран "Ансат" - это передовой вертолет, который уже оценили по достоинству не только в России, но и за рубежом. Новая модификация "Ансата" подтверждает многоцелевой характер вертолета и большой потенциал для его трансформации в интересах разных заказчиков", - сказал индустриальный директор авиационного кластера Госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков.

На вертолете установлена светозащитная система с сенсорным управлением. Индивидуальное освещение и воздухораздатчики создают дополнительный комфорт для каждого пассажира, кроме того предусмотрены разъемы для зарядки гаджетов. В отделке салона использована кожа и шпонированный алюминий. Всего в конструкцию вертолета было внесено более 10 изменений для повышения эргономики. Кстати, рядом с вертолетом стоит автомобиль Aurus - их внутренние интерьеры можно сравнить.

Впервые в полете демонстрируется давно ожидаемый вертолет Ка-62.

Интересна экспозиция Ирана, на которой представлены разнообразные образцы беспилотников и вертолетов собственной конструкции. Очень обширны и хорошо оформлены экспозиционные площади КНР - страны-партнера МАКС-2019.

Концерн "Радиоэлектронные технологии" выставил более 120 разработок 24 предприятий, создающих системы и комплексы бортового радиоэлектронного оборудования практически для всех современных российских самолетов и вертолетов.

Специалисты оценили новые управляемые авиационные бомбы повышенной дальности сброса К08БЭ (калибра 500 кг) и К029БЭ (калибра 1500 кг), оснащенные инерциально-спутниковой системой наведения. Их презентует корпорация "Тактическое ракетное вооружение". Ранее сообщалось, что обе бомбы прошли испытания и сейчас поступают на вооружение Воздушно-космических сил. Более того, подписаны международные контракты, экспортные поставки бомб начнутся в 2020 году.

Кстати, на МАКС-2019 демонстрируются экспортные варианты бомб, о чем говорит буква "Э" в их названии.

Бомба К08БЭ сбрасывается с высоты до 14 км, ее максимальная дальность планирования - 40 км. Боевая часть имеет интеллектуальный взрыватель с тремя режимами задержки детонации. Бомба К029БЭ калибра 1500 кг предназначена для уничтожения защищенных наземных и надводных целей. Бомба весит 1525 кг, боевая часть имеет массу 1010 кг. Бомба сбрасывается с высоты до 15 км и планирует до 50 км, она также оснащена интеллектуальным взрывателем с тремя режимами задержки детонации и использует инерциально-спутниковую систему наведения. Заявлено, что бомба отклоняется от точки поражения не более чем на 10 метров.

И все-таки в приоритете то, что летает. Одной из ярких звезд предсказуемо стал истребитель пятого поколения Су-57Э. Он представлен сразу в экспортном варианте. То есть эта машина не только скоро начнет поступать в строевые части Воздушно-космических сил, но и уже готова к поставкам за рубеж. Интерес к ней на мировом рынке есть, и он растет. В частности, президент Турции внимательно осмотрел эту машину. Ранее официальными представителями этой страны проговаривалось, что Турция рассматривает вопрос о закупках Су-57 вслед за системами С-400.

Кстати, разработчик "четырехсотки" - концерн Воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" - показывает свою продукцию военного и гражданского назначения во всей красе. На открытой выставочной экспозиции развернуты зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2ДТ", "Тор-Э2" и "ТорМ2КМ", а также элементы универсального мишенно-тренировочного комплекса "Адъютант".

МАКС - не только место показа новинок авиационной и космической техники, но и эффективная площадка для ведения переговоров, связанных с продажей летающей техники, аэродромного оборудования и их обслуживания. Неудивительно, что "Рособоронэкспорт" от своего имени пригласил на авиасалон в Жуковский 120 делегаций из 65 стран мира. Запланированы переговоры с более чем 40 иностранными делегациями, возглавляемыми министрами обороны, командующими ВВС и ПВО, начальниками генеральных штабов и их заместителями.

Вчера же, в рамках деловой программы МАКС-2019, открылся III Евразийский аэрокосмический конгресс. Более 700 делегатов из 28 стран собрались в Москве, чтобы обсудить стратегические изменения в мировой аэрокосмической индустрии, управленческие вызовы и новые возможности.


Сергей Птичкин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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