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28.08.2019
Интерфакс-АВН

Мантуров заявил, что о покупке Турцией российских истребителей говорить пока рано

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Денис Мантуров
Денис Мантуров.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 27 августа. ИНТЕРФАКС - Турция знакомится с российской боевой авиацией, о покупках говорить пока рано, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"О покупках говорить пока рано, было ознакомление", - сказал Мантуров журналистам на авиасалоне "МАКС-2019".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заинтересовался новейшей российской разработкой - истребителем Су-57 и возможностью его покупки.

В ходе посещения авиакосмического салона МАКС-2019 ранее во вторник Эрдоган вместе с президентом РФ Владимиром Путиным остановились у российского истребителя, и президент Турции поинтересовался, летает ли уже эта машина. Путин подтвердил: "Летает".

Турецкий лидер поинтересовался, можно ли купить уже этот самолет. Путин ответил утвердительно: "Можете купить", после чего оба президента рассмеялись.

Позднее во вторник на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Эрдоганом Путин сказал, что Россия готова организовать для турецких летчиков полеты на истребителях Су-30СМ.

"Наши гости из Турции начали знакомиться с достижениями российского авиапрома, увидели летную программу. В ходе нее продемонстрировали многоцелевые истребители Су-35, истребитель пятого поколения Су-57, готовы также организовать полеты турецких летчиков на истребителях Су-30СМ", - отметил президент РФ.

Путин сообщил, что обсуждал с Эрдоганом сотрудничество по современной российской истребительной авиации.

"С точки зрения боевой авиации да, мы говорили о сотрудничестве по Су-35 (4++) и о возможной работе даже по новому самолету Су-57. У нас возможностей много, мы демонстрировали и новые системы оружий, и новые системы радиоэлектронной борьбы", - сказал Путин.

Он добавил: "Многое, на мой взгляд, заинтересовало наших турецких партнеров, и не только с точки зрения приобретения, но и с точки зрения совместного производства".

"Кстати говоря, мы к этому готовы и по отдельным направлениям сейчас будем активно обсуждать это с партнерами", - сказал президент РФ.

Российский истребитель пятого поколения представили на МАКСе ещё в 2011 году, тогда он был известен под заводским шифром Т-50. Но все эти годы увидеть новейший самолет можно было только в небе, во время летной программы. В этом же году впервые представится возможность увидеть Су-57 вблизи - на статической экспозиции.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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ПАК ФА
Су-30
Су-35
Персоны
Мантуров Денис
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
Проекты
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
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