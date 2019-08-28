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28.08.2019
Интерфакс-АВН

Будущее двигателей РД-180 в России не определено - РКЦ "Прогресс"

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Двигатели РД-180
Двигатели РД-180.
Источник изображения: © Борис Кавашкина/ТАСС, архив

Жуковский. 27 августа. ИНТЕРФАКС - Ракетно-космический центр "Прогресс" пока не планирует использовать двигатели РД-180 в ракетах-носителях семейства "Союз-2" сообщил журналистам глава центра Дмитрий Баранов.

"Определённости никакой нет по этому вопросу. Больше ничего сказать не могу. Никаких решений не принято, ничего. На сегодняшний день это не более чем разговоры", - сказал Баранов.

Ранее о том, что "Роскосмос" рассматривает возможность использования двигателей РД-180 в ракетах-носителях "Союз-2.1а" и "Союз-2.1б", сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Надо думать над тем, как и чем заменить великую и легендарную королёвскую "семерку". Она ещё лет десять точно полетает, она конкурентна. Одно из возможных решений - это замена на первой ступени "Союза-2.1а" и "Союза-2.1б" двигателей на РД-180 в "боковушках", - сказал Рогозин.

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Страны
Россия
Продукция
РД-180
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Союз-2 РН
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