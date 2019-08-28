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28.08.2019
Интерфакс-АВН

Песков о возможном визите Путина в США: любой поездке предшествует длительная подготовка

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Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Москва. 27 августа. ИНТЕРФАКС - В прикладном плане возможная поездка президента РФ Владимира Путина в Вашингтон по приглашению президента США Дональда Трампа пока не обсуждается, любому визиту должна предшествовать длительная подготовка, заявляют в Кремле.

"Пока об этом речь не идет в прикладном плане. Все-таки любой поездке предшествует достаточно длительная подготовка - и визит ради визита или контакт ради контакта, саммита, не саммита, это не то, чем обычно привык заниматься Путин", - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.

Так он прокомментировал возможность поездки Путина в Вашингтон по приглашению Трампа даже вне контекста участия в саммите G7.

"Как таковое участие в "семерке", снова перерождение ее в "восьмерку" не является самоцелью для нашей страны. Потому что если речь идет об обсуждении крупных вопросов глобальной экономики, глобальной политики, сейчас это невозможно делать только в формате тех стран, которые составляют "семерку", - сказал Песков.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
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