Песков о возможном визите Путина в США: любой поездке предшествует длительная подготовка

Москва. 27 августа. ИНТЕРФАКС - В прикладном плане возможная поездка президента РФ Владимира Путина в Вашингтон по приглашению президента США Дональда Трампа пока не обсуждается, любому визиту должна предшествовать длительная подготовка, заявляют в Кремле.

"Пока об этом речь не идет в прикладном плане. Все-таки любой поездке предшествует достаточно длительная подготовка - и визит ради визита или контакт ради контакта, саммита, не саммита, это не то, чем обычно привык заниматься Путин", - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.

Так он прокомментировал возможность поездки Путина в Вашингтон по приглашению Трампа даже вне контекста участия в саммите G7.

"Как таковое участие в "семерке", снова перерождение ее в "восьмерку" не является самоцелью для нашей страны. Потому что если речь идет об обсуждении крупных вопросов глобальной экономики, глобальной политики, сейчас это невозможно делать только в формате тех стран, которые составляют "семерку", - сказал Песков.