Новая ракета на природном газе возможно заменит "Союз-2"
Ракета "Союз-2.1б" со спутником "Метеор-М".
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС
Жуковский. 27 августа. ИНТЕРФАКС - Ракетно-космический центр "Прогресс" работает над новой ракетой на сжиженном природном газе, она может заменить ракеты семейства "Союз-2", сообщил журналистам глава центра Дмитрий Баранов.
"У нас достаточно давно ведутся работы в инициативном порядке над машиной на сжиженном природном газе. Сейчас идёт поиск возможных источников финансирования этой машины, мы считаем, что она перспективна и в состоянии в долгосрочной и среднесрочной перспективе заменить "Союз-2", - сказал Баранов во вторник.
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