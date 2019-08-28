Новая ракета на природном газе возможно заменит "Союз-2"

Жуковский. 27 августа. ИНТЕРФАКС - Ракетно-космический центр "Прогресс" работает над новой ракетой на сжиженном природном газе, она может заменить ракеты семейства "Союз-2", сообщил журналистам глава центра Дмитрий Баранов.

"У нас достаточно давно ведутся работы в инициативном порядке над машиной на сжиженном природном газе. Сейчас идёт поиск возможных источников финансирования этой машины, мы считаем, что она перспективна и в состоянии в долгосрочной и среднесрочной перспективе заменить "Союз-2", - сказал Баранов во вторник.