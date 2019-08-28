Войти
28.08.2019
Известия.ru

Рогозин допустил отправку на МКС турецких космонавтов

758
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Россия готова начать с Турцией сотрудничество в космической отрасли и даже рассмотреть вопрос отправки турецких космонавтов на Международную космическую станцию (МКС). Об этом 27 августа заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

По его словам, отправка возможна при оформлении необходимых документов.

"Есть все основания говорить о возможности подготовки космонавтов Турции в ЦПК (Центре подготовки космонавтов. — Ред.). Такое предложение я сформулировал президенту Турции (Реджепу Тайипу Эрдогану. — Ред.). Это предложение организующее работу", — цитирует его ТАСС.

Как отметил Рогозин, у обеих стран есть амбиции в данной сфере, однако Россия обладает еще и необходимыми технологиями для их реализации и готова ими делиться.

"Отношения с Турцией в космической сфере крайне важны. Абсолютно логично, что такие отношения должны развиваться и в космическом пространстве", — приводит его слова "РИА Новости".

Заявление было сделано на авиакосмическом салоне МАКС-2019. По словам Рогозина, на авиафоруме стороны обсудили "самые разные варианты сотрудничества".

О намерении отправлять турецких космонавтов в космос Эрдоган заявил в июне 2018 года, а в декабре пообещал в будущем вывести страну на передовые позиции в исследовании космоса. Тогда же он поручил создать национальное космическое агентство.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Компании
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Персоны
Рогозин Дмитрий
Эрдоган Реджеп
Проекты
МАКС-20XX
МКС
Похожие новости
29.08.2019
МАКС-2019 в первый день своей работы стал площадкой для переговоров лидеров России и Турции
29.08.2019
Россия готова подготовить турецкого астронавта как космического туриста за полгода
28.08.2019
Путин похвалил космонавтов за профессионализм при нештатной стыковке с МКС корабля с роботом FEDOR
28.08.2019
Эрдоган согласился с предложением Рогозина о запуске турецкого астронавта
13.04.2016
Орбита амбиций
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.08 21:15
  • 12
40% комплектующих для армии Украины приходится закупать у России, признают в украинской партии власти
  • 28.08 20:16
  • 1
СМИ: Индия готова участвовать в учениях на территории России вместе с Пакистаном
  • 28.08 20:01
  • 12
Подготовка к серийному производству Су-57 завершена - Мантуров
  • 28.08 19:48
  • 8
Фото: МиГ-35 привезли на МАКС-2019
  • 28.08 19:31
  • 7
Названа огромная стоимость истребителей Rafale для ВВС Индии
  • 28.08 19:24
  • 8
"Суперджет" тесноват для сомбреро
  • 28.08 18:53
  • 1
Российская "Армата" оказалась небоеспособной
  • 28.08 18:35
  • 2
Раскрыто "истинное" назначение спрятанного в "Союз МС-14" робота Федора
  • 28.08 18:32
  • 2
Несущая конструкция развала России
  • 28.08 18:13
  • 9
Истребитель Су-30СМ научили летать со скоростью мотоцикла
  • 28.08 18:01
  • 3
Эрдоган приценился к Су-57
  • 28.08 15:57
  • 37
Российским ученым хотят ограничить контакты с иностранными коллегами. Что ждет наукоемкие стартапы?
  • 28.08 15:22
  • 1
Ar Rai Al Youm (Великобритания): Путин сдерживает Трампа, Китай дает ему пощечину, а Иран прогоняет прочь
  • 28.08 14:57
  • 2
На МАКС-2019 показали модернизированный Ми-24П с современной РЛС
  • 28.08 13:46
  • 7
Назван срок начала производства ударных дронов "Охотник"