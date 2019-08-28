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28.08.2019
Военное обозрение

США перебросили в Британию два бомбардировщика B-2 Spirit

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Соединенные Штаты перебросили в Великобританию два стратегических бомбардировщика B-2 Spirit. Об этом сообщило Европейское командование вооруженных сил США (EUCOM).

Источник изображения: U.S. Air Force

Как заявили в EUCOM, стелс-бомбардировщики переброшены в Европу с целью их интеграции на потенциальном театре боевых действий, а также проведения летных тренировок с европейскими союзниками по НАТО. Сообщается, что совместные полеты должны значительно улучшить оперативную совместимость американских бомбардировщиков с авиацией альянса и выстроить стратегические отношения, необходимые "для противостоянию широкому спектру глобальных проблем".

Запущенная США в 2014 году "Инициатива по обеспечению безопасности Европы" (European Reassurance Initiative) в ответ на "агрессивные действия России" предусматривает "гарантии безопасности для европейских союзников", что на практике реализуется как развертывание дополнительных сил НАТО у границ с России.

Бомбардировщики будут базироваться на базе Королевских ВВС в Фэрфорде на юго-западе Британии, где для данных бомбардировщиков созданы специальные укрытия, позволяющие защитить от непогоды нежное стелс-покрытие. Как ранее сообщалось, проводимый раз в семь лет ремонт покрытия бомбардировщика обходится в 60 млн. долларов за одну машину.

Американский стелс-бомбардировщик В-2 Spirit построен по схеме "летающее крыло", он может нести как обычные, так и термоядерные заряды. Его создание началось в конце 1970-х годов и по мере продолжения работ расходы на реализацию проекта постоянно росли. Если первые самолеты стоили 737 миллионов долларов, после доработок эта сумма возросла до 929 миллионов. После еще одного усовершенствования в 1997 году B-2 Spirit стал стоить 2,1 миллиарда долларов за штуку.

Сообщается, что за 1988-1999 годы был произведен 21 самолет B-2 Spirit, и 20 из них сегодня состоят на вооружении ВВС США.

Ранее в командовании ВВС США сообщили, что по мере поступления на вооружение новых бомбардировщиков B-21 Raider, все самолеты B-1 Lancer и B-2 Spirit будут списаны, а более старые B-52 Stratofortress останутся нести службу до 50-х годов.

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Страны
Великобритания
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
B-52
В-1В Lancer
Проекты
NATO
Ядерный щит
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