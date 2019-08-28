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28.08.2019
ТАСС

Россия может создать сверхтяжелую ракету вместе с другими странами

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Дмитрий Баранов
Дмитрий Баранов.
Источник изображения: @Rogozin

При этом глава Ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов отметил, что проект в случае совместной реализации был бы в разы дешевле, чем его реализация Россией в одиночку

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 27 августа. /ТАСС/. Гендиректор Ракетно-космического центра "Прогресс" (Самара, разработчик ракет "Союз") Дмитрий Баранов не исключает возможность участия других стран в создании российского носителя сверхтяжелого класса. Такое мнение он высказал во вторник журналистам на авиасалоне МАКС.

"Конечно, это было бы очень здорово для всех участников, но это требует желания со стороны ряда стран, которые будут в этом участвовать. Достаточно сложно договориться, потому что это сложный технический проект и нужна будет колоссальная подготовительная работа для определения границ ответственности: кто чем занимается, кто за что отвечает. Это будет непросто, и я думаю, в этом может быть загвоздка", - сказал Баранов.

При этом он отметил, что проект в случае совместной реализации был бы в разы дешевле, чем его реализация Россией в одиночку.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
МАКС-20XX
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