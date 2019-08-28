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28.08.2019
Военное обозрение

США разрабатывают танк, работающий на водороде

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Американская армия ведет разработку новых боевых машин, работающих на водороде. В перспективе вооруженные силы США получат не только бронеавтомобили, но также БМП и танки.

Источник изображения: topwar.ru

Вооруженные силы Соединенных Штатов ведут разработки перспективных боевых машин на водородных топливных элементах. В списке находятся боевая машина пехоты и танк, а разработкой ведают ученые из Центра управления боевыми возможностями армии США (GVSC) и Исследовательской лаборатории сухопутных сил.

Согласно новым данным Центра наземных транспортных средств, армия США занимается углубленным исследованием и оценкой технологии производства энергии на топливных элементах. Ученые рассчитывают, что новые разработки обеспечат Вашингтону тактические преимущества при использовании наземных транспортных средств.

Топливные элементы вырабатывают электроэнергию практически бесшумно, эффективно и не несут повышенного вреда для экологии. Их энергоэффективность выше чем у двигателей внутреннего сгорания, и водород, используемый в качестве топлива, может поступать из различных источников: его можно вырабатывать из любой жидкости на водной основе, такой как кофе, спортивные напитки или даже моча. Более того, существующие виды топлива, такие как бензин, пропан и природный газ, также могут быть использованы для извлечения водорода.

Водород является самым распространенным элементом на планете. Потенциально именно его многие ученые видят в качестве будущей замены бензина и дизельного топлива.

Задача - снизить зависимость от нефти

Хотя новейшие технологии водородных топливных элементов в перспективе должны уменьшить ущерб, наносимый окружающей среде, они в первую очередь направлены на снижение зависимости от нефти. Кроме того, технология обеспечивает важный элемент скрытности: машины, на водороде, не производят дыма, заметного шума или запаха, не выделяют значительных объемов тепла.

Ученые из коммерческих компаний, работающие в интересах армии, в настоящее время разрабатывают унифицированные водородные платформы для создания будущего танка и боевой машины пехоты.

Новый водородный силовой агрегат обеспечивает ряд преимуществ, среди которых высокий крутящий момент, который должен позволить будущему танку преодолевать неровности пересеченной местности; тихая мобильность; сниженные акустические и тепловые характеристики; снижение веса боевой машины; возможность получения топлива из нескольких источников. Но при этом отдельный вопрос связан с безопасностью.

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Страны
США
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ГАЗ Группа
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