Дорогу в Центре России используют как посадочную полосу

Истребитель-бомбардировщик Су-34 и два тяжелых истребителя Су-30М2 во время посадки на автотрассу в Ростовской области.

Похоже, что минобороны решило вновь потренировать военных летчиков в выполнении одного из самых зрелищных и одновременно наиболее сложных элементов техники пилотирования - приземлении самолетов на шоссе.

Косвенно об этом свидетельствуют слова замминистра обороны Дмитрия Булгакова. Рассказывая про проходящие сейчас в Центральном военном округе масштабные тыловые учения, генерал упомянул о подготовке некоторых участков автомобильных дорог к посадке боевых самолетов.

Понятно, что делать из пилотов циркачей никто не собирается. В боевой обстановке может случиться так, что базовый аэродром окажется непригодным для приземления истребителя или бомбардировщика. Летчикам придется сажать свои машины на неподготовленную полосу. В качестве таковой как раз может быть использована автотрасса. Воспользоваться ею пилотов может вынудить необходимость экстренного приземления при повреждении машины или отказе ее жизненно важных систем, а также в случае нехватки на борту топлива. Поэтому экипажи в мирное время отрабатывают сложный маневр. А тыловики тщательно готовят к нему трассу и тренируются в обслуживании самолетов вне аэродрома.

Так, в частности, было в начале прошлого года в Южном военном округе, где два истребителя Су-30М2 и бомбардировщик Су-34 фактически приземлились на автодорогу под Ростовом-на-Дону. Причем одной из крылатых машин управлял командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал Виктор Севостьянов. Спустя несколько месяцев уже под Хабаровском на шоссе впервые в истории отечественной военной авиации сел транспортный самолет Ан-26.

Примечательно, что посадка тяжелого "Антонова" на автомобильной трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре сопровождалась аналогичным маневром четырех штурмовиков Су-25СМ. А вся операция была организована в рамках учений по материально-техническому обеспечению - точно таких же, что сейчас идут в Центральной России.