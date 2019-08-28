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28.08.2019
ТАСС

Рогозин сообщил, когда делегация Китая посетит космодром Восточный

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Стартовый комплекс космодрома Восточный
Стартовый комплекс космодрома Восточный.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

По словам главы Роскосмоса, это произойдет или в текущем году, или в начале 2020 года

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 27 августа. /ТАСС/. Делегация от китайской космической отрасли посетит космодром Восточный в 2019-м или в начале 2020 года, где проведет переговоры о сотрудничестве с российской стороной. Об этом во вторник сообщил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на полях авиасалона МАКС-2019.

"В этом году или в начале следующего я планирую принять китайскую делегацию на космодроме Восточный и на нем обсудить возможность сотрудничества в рамках национальных космических [агентств]", - сказал Рогозин.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 проходит в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Организаторами мероприятия выступают Минпромторг России и госкорпорация "Ростех". Участие в салоне принимают 827 компаний из 33 стран, в том числе 184 зарубежные компании.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Китай
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Роскосмос
Ростех
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Восточный Космодром
МАКС-20XX
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